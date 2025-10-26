Bei diesem Hund sieht Martin Rütter rot: "Brauchen keinen Trainer, brauchen einen Exorzisten"
Köln - Bei dem zweijährigen Malteser Billy hat Hundetrainerin Sophie Grethe einiges an Arbeit vor sich, denn der kleine Rüde hat es faustdick hinter den Ohren! Frauchen Magdalena Fuchs (20) hatte das Team von Hundeprofi Martin Rütter (55) um Hilfe gebeten - und die ist hier wirklich dringend nötig.
Magdalena hatte die weiße Fellnase von ihrer Schwester übernommen, kommt mit Billy aber nur bedingt zurecht. Insbesondere, wenn die 20-Jährige ihren Vierbeiner anfassen will, flippt der regelrecht aus, bellt hysterisch und beißt sogar zu.
Martin Rütter ist angesichts der Härte, mit der der kleine Malteser sein Frauchen angeht, fassungslos: "Alter Schwede! Wir brauchen keinen Hundetrainer, wir brauchen einen Exorzisten", scherzt er und schickt Trainerin Sophie zu Magdalena und Billy.
Die hat den selbstbewussten Vierbeiner schnell durchschaut, denn Billy hat in der Vergangenheit gelernt, dass er durch aggressives Verhalten genau das bekommt, was er möchte - und diesen Kreislauf gilt es nun zu durchbrechen.
Was nicht nur die Hundetrainerin ziemlich wundert, sondern auch Martin Rütter: Obwohl Billy sich derart danebenbenimmt, residiert er bei Magdalena wie Gott in Frankreich. Der kleine Hund hat nämlich ein eigenes Zimmer, das mit etlichen Körbchen, mehreren gefüllten Näpfen und reichlich Spielzeug ausstaffiert ist.
Der Hundeprofi - Rütters Team: Vor Magdalena und Billy liegt ein langer Weg
So was hat auch der Hundeprofi noch nicht gesehen: "Dass ein Mensch auf die Idee kommt, in einem Raum vier bis fünf verschiedene Liegestellen zu bauen, zig verschiedene Näpfe hinzustellen - das seh ich wirklich zum allerersten Mal", erklärt Rütter verblüfft.
Billys Inventar wird daraufhin nicht nur drastisch reduziert, Sophie stellt zudem neue Regeln auf und gibt Magdalena Trainingsanweisungen, um das aggressive Verhalten des Maltesers in den Griff zu kriegen. Zudem wird ein Maulkorb für den weißen Vierbeiner angefertigt, um weitere Bissverletzungen zu vermeiden.
Tatsächlich machen Billy und sein Frauchen daraufhin Forstschritte, Trainerin Sophie stellt jedoch klar, dass es "extrem lange dauern wird", bis das aggressive Verhalten des Maltesers unter Kontrolle gebracht ist. Magdalena scheut jedoch nicht vor dieser Herausforderung zurück, will weiterhin fleißig mit ihrer Fellnase trainieren und träumt davon, eines Tages in Ruhe und Frieden mit ihrem Hündchen zusammenleben zu können.
