Zehn Jahre "Quizduell-Olymp": Esther Sedlaczek verrät Überraschung für das Rate-Team

Hamburg - Seit Jahrzehnten zählen Quizshows zu den beliebtesten Fernsehsendungen. In diese Kategorie gehört auch das 2014 gestartete und acht Jahre lang jeden Werktag von Jörg Pilawa (60) geleitete ARD-"Quizduell", das seit Oktober 2015 immer freitags als " Quizduell-Olymp " weitergelaufen ist.

Seit 2022 moderiert Esther Sedlaczek (39) den ARD-"Quizduell-Olymp". © Daniel Reinhardt/dpa

2022 übernahm die Sport-Moderatorin Esther Sedlaczek (39) Pilawas Job. Und ein Millionenpublikum ist der Vorabendsendung treu geblieben.

Nun feiert die Rate-Show zehnten Geburtstag – durch die zweiteilige Jubiläumssendung führt die 39 Jahre alte Olympia-Kommentatorin am Freitag um 18 und 18.50 Uhr.

Wie erklärt sich Sedlaczek eigentlich den Dauererfolg des Formats Quiz? "Man ist vor dem Fernseher eingeladen mitzumachen. Und lässt sich nicht nur berieseln", sagt die in München lebende Berlinerin der Deutschen Presse-Agentur.

"Jeder, der eine Quizsendung verfolgt, bei der es um die Erweiterung des eigenen Wissens geht, ist sofort animiert mitzuraten. Ich denke, das macht es am Ende aus." Sie selbst gehe auch jedes Mal schlauer aus der Sendung heraus. "Und dann ist es ja noch unterhaltsam – etwa, was die Strategie betrifft, wie man der Antwort näherkommt."

Worauf darf man sich denn besonders freuen beim Jubiläums-"Quizduell-Olymp", der wie die ganze derzeit laufende elfte Staffel im Herbst in Hamburg aufgezeichnet wurde? Die Moderatorin verrät nicht alles, aber doch ein wenig.

"Wir wollten den Olymp überraschen - ganz besonders Thorsten Zirkel, der die Sendung ja seit der allerersten Staffel begleitet", berichtet sie. "Also hat jeder Olympier zwei Experten seines persönlichen Fachgebiets als Gegner bekommen – eine besondere Herausforderung und damit entsprechender Spaß."