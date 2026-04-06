"Ich scheiß’ auf Eherenkodex": Reality-Queen sticht Freundin Messer in den Rücken
Kolumbien - Kurz vor dem "Reality Queens"-Finale werden die Teilnehmerinnen von der Produktion ordentlich zum Konkurrenzkampf angestachelt.
Zunächst erhalten die Frauen die Aufgabe, die "Queens" aus dem jeweils gegnerischen Team danach zu bewerten, wer den Finalzug in ihren Augen am meisten bzw. am wenigsten verdient hat.
Kader Loth (53) und Michelle Daniaux (26) erhalten die meisten Stimmen. Dass dies wohl damit zusammenhängt, dass die anderen Frauen sie als schwächste Final-Konkurrenz einschätzen, geht glücklicherweise erst mal an ihnen vorbei.
Dafür knallt es dann aber erwartungsgemäß, als Hati Suarez (25) sich über ihren letzten Platz aufregt und Ariel (22) beschuldigt, ihr nicht wie versprochen ihre Stimme gegeben zu haben.
Eigentlich hätten die beiden "AYTO"-Girls sich nämlich zuvor per Fingerschwur die gegenseitige Loyalität versprochen.
"Ich scheiß' auf Ehrenkodex hier. Es geht hier nur um meinen Arsch", erklärt Ariel teuflisch grinsend im Interview - nur, um Hati ins Gesicht zu lügen und auf ihrer angeblichen Stimmabgabe zu beharren. Die 25-Jährige durchschaut die Schweizerin: "Du bist eine Lügnerin!"
Reality Queens: Kader Loth spricht über "räumliche Trennung" von Ehemann Isi
Wenn es nicht gerade um den harten Konkurrenzkampf geht, nähern sich die "Queens" ihren Team-Kolleginnen an.
So berichtet Kader von der zum damaligen Zeitpunkt lediglich "räumlichen Trennung" von ihrem Mann Ismet "Isi" Atli (55). Inzwischen weiß man, dass die beiden sich nach 18 gemeinsamen Jahren scheiden lassen werden.
In den Monaten vor der Trennung hätten sich die beiden zunehmend aus den Augen verloren. "Ich habe ihn so sehr verflucht, weil er mir so auf die Nerven gegangen ist", berichtet Kader. "Wir waren einfach erschöpft. (...) Ich vermisse ihn aber auch komischerweise."
Ginger Costello-Wollersheim (39) bleibt optimistisch und prognostiziert Kader ein freudiges Wiedersehen mit Isi: "Ihr macht Euch bestimmt einen schönen Abend, geht was essen ... und dann bum***!"
Die neunte Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Montage RTL