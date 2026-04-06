"Ich scheiß’ auf Eherenkodex": Reality-Queen sticht Freundin Messer in den Rücken

Kolumbien - Kurz vor dem " Reality Queens "-Finale werden die Teilnehmerinnen von der Produktion ordentlich zum Konkurrenzkampf angestachelt.

Hati Suarez (25) ärgert sich, dass sie von den anderen Frauen auf den letzten Platz gewählt wurde. © RTL

Zunächst erhalten die Frauen die Aufgabe, die "Queens" aus dem jeweils gegnerischen Team danach zu bewerten, wer den Finalzug in ihren Augen am meisten bzw. am wenigsten verdient hat.

Kader Loth (53) und Michelle Daniaux (26) erhalten die meisten Stimmen. Dass dies wohl damit zusammenhängt, dass die anderen Frauen sie als schwächste Final-Konkurrenz einschätzen, geht glücklicherweise erst mal an ihnen vorbei.

Dafür knallt es dann aber erwartungsgemäß, als Hati Suarez (25) sich über ihren letzten Platz aufregt und Ariel (22) beschuldigt, ihr nicht wie versprochen ihre Stimme gegeben zu haben.

Eigentlich hätten die beiden "AYTO"-Girls sich nämlich zuvor per Fingerschwur die gegenseitige Loyalität versprochen.

"Ich scheiß' auf Ehrenkodex hier. Es geht hier nur um meinen Arsch", erklärt Ariel teuflisch grinsend im Interview - nur, um Hati ins Gesicht zu lügen und auf ihrer angeblichen Stimmabgabe zu beharren. Die 25-Jährige durchschaut die Schweizerin: "Du bist eine Lügnerin!"