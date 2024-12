Neu gebohrt, nicht gehalten: Sächsin hat bei Deko Queen ein fettes Problem

Leipzig - Am Dienstag stellt sich eine Leipzigerin der Challenge, Guidos Deko Queen zu werden. Doch in der schönen Altbauwohnung strapaziert nicht nur das Motto ihre Geduld.

Doch das schaurig-schöne Thema hat es in sich. Denn welches Motto wäre für die Wave-Gothic-Stadt Leipzig passender als "Gothiccore"? Bereits bei Guidos Kult-Show "Shopping Queen" hatte es eine Leipziger-Woche damit erwischt.

Am Dienstag will sich Rebecca (28) aus Leipzig im Kampf um die Krone behaupten. Mit ihrer 116 Quadratmeter großen Altbauwohnung beweist sie schon mal Geschmack. Dem Sieg kann da nur noch das Motto im Weg stehen.

Unter dem Motto "Crazy Living. Teste einen extremen Wohntrend in deinen vier Wänden aus" erhalten die Kandidaten bei Guidos Deko Queen in dieser Woche je ein individuelles Thema samt passendem Eye-Catcher.

In den letzten Minuten will der Fernseher einfach nicht an der Wand halten. © Screenshot/RTL+

In den letzten 16 Minuten mit Oliver und Kevin will er einfach nicht an der Wand halten.

Erst nach mehrfachem Bohren hängt das Gerät. "Da braucht es nur einen Windstoß, sag ich euch", seufzt Rebecca, die soeben noch ein Stoßgebet an Deko-Gott Guido richtete.

Als schließlich alles steht, zeigt sich die Leipzigerin zwar etwas erschöpft, aber durchaus zufrieden.

Auch bei der Konkurrenz ernten insbesondere das Upcycling des Regals, die Wandvertäfelungen und ein selbstgemaltes Bild reichlich Lob.

Insgesamt hätte es aber etwas mehr Gothic, hier und da noch eine Kerze und vielleicht auch noch ein Teppich sein können.