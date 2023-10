"Älter als jede Durchschnittsehe!" - "In aller Freundschaft" wird 25

Das Serienjubiläum der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" wird an diesem Dienstag (24. Oktober) mit einer Spezialfolge im Ersten gewürdigt.

Leipzig - Als sich Dr. Roland Heilmann am 26. Oktober 1998 in der ersten Folge der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über seinen ersten Patienten beugt, ahnt niemand, wie viele weitere Fälle noch folgen werden. Der TV-Dauerbrenner beginnt mit einem Verkehrsunfall. Ein Vierteljahrhundert später steht Dr. Heilmann noch immer am OP-Tisch in der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig. Das Serienjubiläum wird an diesem Dienstag (24. Oktober) mit einer Spezialfolge im Ersten gewürdigt.

Die Schauspieler Alexa Maria Surholt (55) und Thomas Rühmann (68) gehören zu den "IaF"-Urgesteinen. © Jan Woitas/dpa Dr. Heilmann wird gespielt von Thomas Rühmann (68). Er ist ebenso seit dem ersten Tag dabei wie die Klinikchefin Sarah Marquardt, die von Alexa Maria Surholt (55) verkörpert wird. Beide Schauspieler sind sich einig, dass der lange Erfolg der Serie eine Überraschung ist. "Als wir gestartet sind, haben wir alle nicht gedacht, dass es ein Vierteljahrhundert wird", sagt Surholt.

Das Rezept von "In aller Freundschaft" ist in all den Jahren gleich geblieben: In den Episoden geht es um mehr oder weniger dramatische Medizin-Fälle in der Klinik. Nach Angaben der Produktionsfirma Saxonia sind inzwischen schon 1900 Krankheitsbilder zusammengekommen. Darüber hinaus ereilen die Ärzte und Pfleger der Sachsenklinik alle möglichen privaten Schicksale - es wird geliebt und sich getrennt, gestritten und sich versöhnt. "Ich finde es total interessant, dass das Genre das aushält", sagt Rühmann. In der Jubiläumsfolge landet sein Chefarzt Dr. Heilmann selbst auf dem OP-Tisch und sein Leben zieht an ihm vorbei. "Da kann man erleben, was wir alles gespielt haben und was unsere Figuren alles ausgehalten haben. Das reicht wirklich für 50 Leben." In aller Freundschaft Kehrt Kai doch wieder bei In aller Freundschaft zurück? Rühmann wundert sich auch ein wenig, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer all diese Wendungen mitmachen. Die Fangemeinde ist treu - und groß. Als in diesem Januar die 1000. Folge "In aller Freundschaft" über die Bildschirme flimmerte, schalteten nach Angaben der Marktforschung 5,88 Millionen Menschen ein.

Ein Ende ist für die Krankenhausserie vorerst nicht in Sicht. © MDR/dpa

25. Jubiläum in der Sachsenklinik!