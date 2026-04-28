"In aller Freundschaft": Ehemaliger Serien-Star kehrt schwer verletzt in die Sachsenklinik zurück

Leipzig - Gute Nachrichten für alle "In aller Freundschaft"-Fans: Es kehrt schon wieder ein ehemaliger Star in die Sachsenklinik zurück. Nachdem kürzlich erst Maren Gilzer (66) wieder in ihre alte Rolle der Krankenschwester Yvonne Habermann schlüpfte und Mai Duong Kieu (39) wieder als Neurologin Dr. Lilly Phan auftrat , bekommt jetzt eine neue Schauspielerin einen Gastauftritt.

Kris Haas (gespielt von Jascha Rust, 35, l.) ist besorgt um seine ehemalige Kollegin Jasmin Hatem (gespielt von Leslie-Vanessa Lill, 32, r.). © MDR/Sebastian Kiss

Leslie-Vanessa Lill (32), besser bekannt als Krankenschwester Jasmin Hatem, wird in Folge 1138 wieder zu sehen sein.

Dieses Mal kommt sie aber nicht als Krankenschwester in die Sachsenklinik, sonders als Patientin. Sie wird mit schweren Kopf- und Bauchverletzungen eingeliefert und als ihre Diagnose feststeht, muss sie sofort operiert werden.

Besonders ihren ehemaligen Kollegen Kris Haas (gespielt von Jascha Rust, 35) trifft das sehr. Er ist besorgt und geht direkt von einem Gewaltverbrechen aus.

Jasmin Hatem hatte damals die Sachsenklinik verlassen, um in einem Frauenhaus zu arbeiten. Für Kris Haas ist klar, dass ihre Verletzungen damit zu tun haben müssen.

Als eine Bewohnerin des Frauenhauses dann aber am Krankenbett von Jasmin auftaucht, verändert sich die ganze Situation. Sie behauptet nämlich, dass Jasmin die Angreiferin gewesen sein soll.