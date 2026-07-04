04.07.2026 08:24 Arzu Bazman gibt exklusive Einblicke: Dieser Fußball-Star hat bald einen Gastauftritt bei "In aller Freundschaft"

Arzu Bazman verrät im Interview mit TAG24, dass eine bekannte Fußballspielerin bald einen Gastauftritt bei "In aller Freundschaft" übernehmen wird.

Von Tamina Porada

Leipzig - Fans von "In aller Freundschaft" müssen sich noch einige Wochen gedulden, bis sie wieder neue Folgen der Kultserie schauen können. Im Interview mit TAG24 hat Arzu Bazman (48, spielt die Rolle der Arzu Ritter) aber schon verraten, worauf Fans sich freuen können und was der Unterschied zwischen ihr und ihrer Serien-Rolle ist.

Arzu Bazman (47) ist seit 2001 ein fester Teil von "In aller Freundschaft". © imago/APress Vor allem auf Folge 1147 mit dem Titel "Eins gegen Eins" freut die Schauspielerin sich sehr. "Da durfte ich mit einem echten Fußballstar drehen: Ex-National-Torhüterin Almuth Schult (35). Da ist tatsächlich Fan auf Fan getroffen. Ich war richtig aufgeregt, mit ihr zu drehen", erinnerte sie sich. Schult gehört zu den erfolgreichsten Torhüterinnen Deutschlands. Sie wurde 2016 Olympiasiegerin, gewann als Stammtorhüterin mit dem VfL Wolfsburg mehrfach die Deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal und ist aktuell als Expertin für die ARD im Einsatz. In aller Freundschaft Droht das nächste IaF-Aus? Nach Drama um Dr. Maria Weber nun Dr. Kaminski unter Druck Welche Rolle sie bei "In aller Freundschaft" übernehmen wird, ist noch ein Geheimnis. Wer die neue Folge schon vor der TV-Premiere sehen möchte, bekommt bei der "In aller Freundschaft"-Nacht bei den Filmnächten Leipzig die Möglichkeit auf eine exklusive Preview. Am 22. Juli 2026 kommen Arzu Bazman, Bernhard Bettermann (61), Tan Çağlar (45) und weitere Stars der Serie zur Galopprennbahn Scheibenholz. Es werden zwei neue Folgen gezeigt und Fans können den Schauspielerinnen und Schauspielern ganz nah kommen, Autogramme sammeln und Fotos mit ihnen machen. Die Tickets dafür bekommt Ihr ab 14,50 Euro online unter diesem Link.

Almuth Schult (35) ist unter anderem als Fußball-Expertin für die ARD tätig und wird voraussichtlich im Herbst bei "In aller Freundschaft" zu sehen sein. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie viel Arzu Bazman steckt in Arzu Ritter?

Arzu Ritter (gespielt von Arzu Bazman, 47, l.) arbeitet als Krankenschwester und Hebamme in der Sachsenklinik. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Arzu Bazman (47) steht seit mittlerweile 25 Jahren für "In aller Freundschaft" vor der Kamera. Ans Aufhören denkt sie nicht. "Wenn man über so einen Zeitraum gemeinsam mit einem Team und einem Ensemble dreht, ist das die zweite Familie. Wir sind so ein super Team und ich drehe jeden einzelnen Tag gern hier - seit über 25 Jahren", erklärte sie gegenüber TAG24. Zwischen Arzu Bazman und der fiktiven Arzu Ritter gibt es sonst allerdings wenige Gemeinsamkeiten. In aller Freundschaft "In aller Freundschaft": Hätte man Dr. Maria Weber doch vor dem Tod retten können? "Eine einzige Parallele wäre die Mutterschaft. Auch ich bin ja vor ein paar Jahren Mama geworden. Bei mir ist es aber sehr bewusst bei einem geblieben", so die 47-Jährige. Mit einem Augenzwinkern sagte sie, dass sie sich nicht vorstellen könnte drei Kinder großzuziehen, so wie ihre Serien-Rolle. Generell sei die Figur ruhiger als Bazman, die sich als "Duracel-Häschen" bezeichnete.

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