Beichte in Podcast: Jascha Rust zeigt Tan Caglar den nackten Hintern am "IaF"-Set

Leipzig - Die Schauspieler Jascha Rust (34) und Tan Caglar (44) verbinden nicht nur ihre Rollen in der Ärzte-Serie " In aller Freundschaft ", sondern auch eine persönliche Beziehung. Gemeinsam haben sie den Podcast "Freundschaft auf Rezept" gestartet, bei dem nicht nur Sachsenklinik-Fans auf ihre Kosten und ins Schmunzeln kommen.

Tan Caglar (l., 44) und Jascha Rust (34) sind auch abseits des Filmsets gut befreundet. © MDR/Mia Media

Zusammen geben die beiden Darsteller einige Einblicke in den Drehalltag bei "In aller Freundschaft". Jascha etwa erinnert sich an eine Prüfung, vor die er Kollege Tan in dessen ersten Tagen am Set gestellt hatte.

"Ich wollte es dir etwas schwerer machen und dich überfordern. Es war eine ernste Szene und die Kamera war auf deinem Gesicht. Du blicktest mir hinterher, ich zog meine Hose runter und streckte dir den nackten Arsch hin", kichert der 34-Jährige.

Allerdings hatte Jascha nicht damit gerechnet, dass eine zweite Kamera seinen Abgang mitfilmte. "Die Regie und Maske brachen in Gelächter aus, ich hab nicht verstanden, warum. Alle dachten, ich hab das mit Absicht gemacht", erinnert sich der "IaF"-Star mit einem Schmunzeln.

"Durch solche Szenen wächst man auf jeden Fall zusammen", kann Tan nur lachend bestätigen.