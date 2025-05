"In aller Freundschaft": Schwieriger Patient für Maria Weber, dann verschwindet auch noch Kai Hoffmann

Endlich wieder Dienstag und wieder eine neue Folge "In aller Freundschaft". Dabei geht es in dieser Woche wieder dramatisch zu.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Endlich wieder Dienstag und damit wieder eine neue Folge "In aller Freundschaft". Dabei geht es in dieser Woche wieder dramatisch zu, denn gleich mehrere Handlungsstränge laufen in der neuen Episode "Sachzwänge" zusammen.

Prof. Maria Weber und Krankenpflegerin Miriam Schreiber mit Stefan Junker. Der Unternehmer leidet an einer Angststörung, vermeidet Berührungen. Nun muss er jedoch wegen seiner Herzprobleme untersucht werden. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Da wäre zum einen Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 47), die es mit dem herzkranken Sportartikel-Unternehmer Stefan Junker (David C. Bunners, 59) zu tun bekommt. Der ist wiederum der Hauptfinanzier ihrer Forschung, weiß allerdings noch nichts davon, dass durch die Cyberattacke vor einigen Wochen der Großteil ihrer Daten verloren ging. Junker will bei Dr. Weber seine Herzprobleme abklären lassen. Schwierig dabei: Er leidet an einer Angststörung und vermeidet jede Berührung. Als er während des Belastungstests von der Attacke erfährt, gibt ihm das den Rest, und er klappt zusammen. Plötzlich hat Maria nicht nur mit Stefan Junker zu kämpfen, sondern auch Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57). Die Verwaltungschefin verlangt, dass die Ärztin ihren Patienten unbedingt in der Sachsenklinik hält. Der Grund: Durch die Attacke befindet sich das Krankenhaus aktuell in finanziellen Schwierigkeiten und kann es sich nicht leisten, einen so gut vernetzten und lukrativen Patienten zu verlieren. Gleichzeitig muss sich Maria Weber auch noch um ihren Partner Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) sorgen, der plötzlich verschwunden ist. Von Dr. Martin Stein erfährt sie lediglich, dass er seinen Dienst aus privaten Gründen kurzfristig getauscht hat. Wo steckt er nur?

Maria Weber muss sich derweil auch noch um Dr. Kai Hoffmann sorgen, der plötzlich verschwunden ist. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

Hanna Globisch hat keine Lust auf die Überfürsorge ihrer Mutter