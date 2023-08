Endlich wieder "In aller Freundschaft"! Macht Kris hier einen großen Fehler?

Leipzig - Die Pause ist vorbei! Nach über einem Monat ohne eine neue Folge von " In aller Freundschaft " geht es am heutigen Dienstagabend endlich weiter.

Alle Infos zur Folge "Kein zurück mehr" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Auch Jasmins Date mit Toby Schillhansel läuft nicht gut. Ständig redet er nur von sich. Sie möchte ihn eigentlich nicht wiedersehen, doch durch einen Unfall landet er in der Sachsenklinik.

Unterdessen ist Ole Nilsen gerade zur Behandlung bei Darren Macneil in der Physiotherapie, als sich sein Zustand plötzlich verschlechtert.

TV-Tipp: Episode 1024 von "In aller Freundschaft" wird am heutigen Dienstag (29. August) um 21 Uhr in der ARD ausgestrahlt.