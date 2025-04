Sachsenklinik steht nach Cyberangriff still: Können die Ärzte das Leben des jungen Tobias retten?

Leipzig - Der Titel ist in dieser Woche Programm bei "In aller Freundschaft", denn wahrlich "Herausfordernde Zeiten" muss das Personal der Sachsenklinik derzeit meistern. Nachdem die Klinik das Ziel eines Cyberangriffs wurde, ist sie noch immer nicht einsatzfähig und muss Notfälle an andere Häuser verweisen. Als Prof. Maria Weber und Dr. Kai Hoffmann einen lebensbedrohlich verletzten Jungen finden, stehen sie vor einer schweren Aufgabe.