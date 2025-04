OP unter Handylicht! Was ist denn in der Sachsenklinik los?

Leipzig - Drama pur bei " In aller Freundschaft "! In der neuesten Folge "Alles auf null" geht die Cyberattacke in der Sachsenklinik in die nächste Runde! Plötzlich geht es für alle in der Klinik um Leben und Tod.

Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) muss schließlich die Hiobsbotschaft überbringen: Die Sachsenklinik wurde von einer Cyberattacke lahmgelegt und wird nun von Hackern erpresst. Notfallpläne treten in Kraft. Alle Patienten müssen analog betreut und teilweise in andere Kliniken verlegt werden.

Dr. Martin Stein wird plötzlich mit der Frage konfrontiert, wie die Sachsenklinik mit einer Erpressung umgehen sollte. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

In der Einsatzzentrale, die im Zuge der Attacke eingerichtet wurde, diskutieren Dr. Martin Stein (Bernhard Bettermann, 60) und Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 69) indes, wie die Klinik mit der Situation umgehen soll.

Sollte man einer Erpressung nachgeben, obwohl oder gerade weil Kriminelle Menschenleben aufs Spiel setzen? Die beiden vertreten unterschiedliche Meinungen.

Dann fällt plötzlich im OP-Saal, in dem Maria Weber gerade Mike Wiesinger zu helfen versucht, das Licht aus. Anna gerät in Panik, aus Angst, auch noch ihren Bruder zu verlieren. Sie stürmt in die Einsatzzentrale und übt Druck auf die Klinikleiter aus. Eine Entscheidung muss her, denn die Uhr bis zum Ultimatum der Erpresser tickt.

"Alles auf null", die neueste Folge von "In aller Freundschaft", läuft am heutigen Dienstag wie gewohnt ab 21 Uhr im Ersten und ist bereits als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek verfügbar.