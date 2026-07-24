"Es wird romantisch und dramatisch": Neuer "In aller Freundschaft"-Star Frédéric Brossier gibt Einblicke in die neue Staffel
Leipzig - Frédéric Brossier (34) ist der Neue bei "In aller Freundschaft" und hat die Rolle des Herzchirurgen Benno Nowak übernommen. TAG24 hat mit ihm im Rahmen der "In aller Freundschaft"-Nacht bei den Filmnächten Leipzig über seine neue Figur und die Dreharbeiten gesprochen.
In der Folge 1140 mit dem Titel "Bruch" trifft Benno Nowak bei einem WG-Casting zufällig auf Lisa Schroth (gespielt von Louise Sophie Arnold, 25). Lisa küsst ihn spontan und wird dann überrascht, als er sich als neuer Herzchirurg an der Sachsenklinik vorstellt.
Drama ist da natürlich vorprogrammiert und das soll in den kommenden Folgen auch genauso weitergehen. "Es wird romantisch, es wird dramatisch. Meine Figur ist noch verheiratet und natürlich stehen da Eheprobleme ins Haus und darauf können wir uns freuen", verriet Brossier gegenüber TAG24.
Weniger dramatisch ging es laut dem 34-Jährigen am Set zu. "Das ganze Team hat mich so liebevoll aufgenommen", schwärmte er.
Und er fuhr fort: "Es macht wahnsinnig Spaß, auch die ganzen OPs zu drehen. Wir haben eine unglaublich gute medizinische Fachberatung und es ist ein wahnsinnig liebevolles Team. Der Titel macht dem alle Ehre".
Bleibt Brossier auch noch bei "Der Bergdoktor"?
Frédéric Brossier (34) ist vielen Fans vor allem aus "Der Bergdoktor" bekannt. Dort spielt er seit 2024 die Rolle des Rettungssanitäters und Medizinischen Fachangestellten David Kästner. Wie er gegenüber TAG24 bestätigte, wird es auch dort für ihn weitergehen.
Wenige Monate nach seiner Premiere in der Sachsenklinik stürzte er sich am Mittwochabend direkt ins Fan-Getümmel bei der "In aller Freundschaft"-Nacht in Leipzig.
Knapp 1000 Besucherinnen und Besucher kamen zur Galopprennbahn Scheibenholz, um die Serienstars zu treffen und zwei Folgen exklusiv vor TV-Ausstrahlung zu sehen.
Die Leipzigerinnen und Leipziger nahmen ihn herzlich auf. "Es ist herrlich, es ist eine richtig gute Stimmung. Es sind wahnsinnig viele Leute da und das macht richtig Spaß", schwärmte er.
Voraussichtlich ab 1. September meldet sich "In aller Freundschaft" aus der Sommerpause zurück. Dann wird auch klar, wie es mit Benno Nowak weitergeht.
Titelfoto: Lutz Brose