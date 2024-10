Fans von "In aller Freundschaft" müssen auf ihre Lieblingsserie verzichten!

Leipzig - Wer zur gewohnten Zeit am Dienstagabend im Ersten auf eine neue Folge von " In aller Freundschaft " gehofft hat, wird leider enttäuscht werden.

Wer nicht so lange warten möchte: In der Mediathek ist die Episode bereits verfügbar. So gesehen lässt sich "In aller Freundschaft" also doch zur gewohnten Sendezeit anschauen.