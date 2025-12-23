"In aller Freundschaft" verabschiedet sich doppelt ins neue Jahr! Das gibt's in der Weihnachtsfolge

Einen Tag vor Heiligabend beschenkt uns das Erste noch mit einer Doppelfolge In aller Freundschaft, bevor sich die Show ins neue Jahr verabschiedet.

Von Eric Mittmann

Leipzig - Der Weihnachtsmann kommt im Ersten dieses Jahr früher! Denn bereits einen Tag vor Heiligabend beschenkt uns der Rundfunksender noch mit einer Doppelfolge "In aller Freundschaft", bevor sich die Ärzte-Soap ins neue Jahr verabschiedet. Dabei fordert ein Kapellenbrand noch einmal die Sachsenklinik - und natürlich spielt auch Weihnachten eine Rolle.

In der neuen IaF-Folge trifft Silvio Dori in der Sachsenklinik auf Paula Gebhard, eine Kollegin seiner verstorbenen Frau Selma. Er glaubt, dass Selma eine Affäre gehabt hat. Aber was hat Paula damit zu tun? © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Zunächst jedoch der Brand, der sich ereignet, gerade als in der Kapelle die Trauerfeier für Selma Dori stattfindet. Silvio Dori (Andreas Nickl, 58), ihr Ehemann, wird zusammen mit weiteren Betroffenen mit einer Rauchvergiftung in die Sachsenklinik gebracht. Während der Behandlung lernt er Paula Gebhard (Alma Leiberg, 45) kennen, eine ehemalige Kollegin seiner Frau, die ebenfalls an der Trauerfeier teilgenommen hatte, verletzt wurde und nun von den Ärzten operiert werden muss. Silvio und Paula freunden sich an. Dann offenbart er ihr ein Geheimnis, das sie sprachlos macht. Silvios Frau soll eine Affäre gehabt haben! Aber was hat Paula damit zu tun? Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) behandelt währenddessen die Organistin Marla Lambert (Kirsten Block, 66), die sich auf der Flucht aus der Kapelle die Hand verletzte. Marla entpuppt sich schnell als Nietzsche-Expertin, was den Fan Kaminski sehr beeindruckt. In aller Freundschaft Bittere News für Sachsenklinik-Fans: "In aller Freundschaft" fliegt aus dem Programm! Als er jedoch erfährt, dass nicht Begeisterung sie zur Expertin machte, sondern das genaue Gegenteil, geraten die beiden aneinander und der Doktor verletzt seine Patientin erneut an der Hand. Kommt er aus dieser Geschichte heil wieder raus?

Weihnachtsfolge bei "In aller Freundschaft": Findet Dr. Lucia Böhm doch noch Frieden?