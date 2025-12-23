"In aller Freundschaft" verabschiedet sich doppelt ins neue Jahr! Das gibt's in der Weihnachtsfolge
Leipzig - Der Weihnachtsmann kommt im Ersten dieses Jahr früher! Denn bereits einen Tag vor Heiligabend beschenkt uns der Rundfunksender noch mit einer Doppelfolge "In aller Freundschaft", bevor sich die Ärzte-Soap ins neue Jahr verabschiedet. Dabei fordert ein Kapellenbrand noch einmal die Sachsenklinik - und natürlich spielt auch Weihnachten eine Rolle.
Zunächst jedoch der Brand, der sich ereignet, gerade als in der Kapelle die Trauerfeier für Selma Dori stattfindet. Silvio Dori (Andreas Nickl, 58), ihr Ehemann, wird zusammen mit weiteren Betroffenen mit einer Rauchvergiftung in die Sachsenklinik gebracht. Während der Behandlung lernt er Paula Gebhard (Alma Leiberg, 45) kennen, eine ehemalige Kollegin seiner Frau, die ebenfalls an der Trauerfeier teilgenommen hatte, verletzt wurde und nun von den Ärzten operiert werden muss.
Silvio und Paula freunden sich an. Dann offenbart er ihr ein Geheimnis, das sie sprachlos macht. Silvios Frau soll eine Affäre gehabt haben! Aber was hat Paula damit zu tun?
Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 72) behandelt währenddessen die Organistin Marla Lambert (Kirsten Block, 66), die sich auf der Flucht aus der Kapelle die Hand verletzte. Marla entpuppt sich schnell als Nietzsche-Expertin, was den Fan Kaminski sehr beeindruckt.
Als er jedoch erfährt, dass nicht Begeisterung sie zur Expertin machte, sondern das genaue Gegenteil, geraten die beiden aneinander und der Doktor verletzt seine Patientin erneut an der Hand. Kommt er aus dieser Geschichte heil wieder raus?
Weihnachtsfolge bei "In aller Freundschaft": Findet Dr. Lucia Böhm doch noch Frieden?
In der zweiten Folge, der traditionellen Weihnachtsepisode von "In aller Freundschaft", hat sich Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 40) absichtlich zum Weihnachtsdienst einteilen lassen. Den Verlust ihres Vaters und damit einer heilen Familie spürt sie an den Feiertagen besonders stark, weshalb ihr das Fest schon lange ein Dorn im Auge ist.
Als sie kurz vor Weihnachten jedoch auf den Obdachlosen Bernd Winter (Uwe Dag Berlin, 67) trifft, der seine Familie vor vielen Jahren verlassen hat, kommen plötzlich alte Gefühle wieder auf.
Dr. Kaminski hat derweil Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 57) über die Feiertage zu Besuch, während er selbst an einer Halsentzündung laboriert. Dann stehen auch noch sein Sohn Fabian (Daniel Krauss, 52) und Enkel Jack (Franz Hagn, 16) vor der Tür und es ist schnell vorbei mit der verordneten Bettruhe.
Bald spürt der Doktor jedoch, dass der weihnachtliche Familiensegen in diesem Jahr schief hängt. Fabian hat seine Ehefrau betrogen und erst jetzt kommt ans Licht, dass er Jack diesbezüglich nicht die ganze Wahrheit erzählt hat. Kann der Opa da intervenieren?
Die Doppelfolge startet am Dienstag bereits um 20.15 Uhr im Ersten. Zunächst dürfen wir uns auf "Betrüger und Betrogene" freuen. Die Weihnachtsfolge "Weil Weihnachten ist" folgt direkt im Anschluss. "Betrüger und Betrogene" gibt es zudem bereits als Video-on-Demand in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke