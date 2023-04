11.04.2023 06:30 In aller Freundschaft: Lottospieler gewinnt eine halbe Million Euro, doch dann folgt der Knall

Nachdem "In aller Freundschaft" (ARD) in der vergangenen Woche aussetzen musste, wird es am heutigen Dienstag wieder spannend in der Sachsenklinik.

Von Nico Zeißler

Leipzig - Nachdem "In aller Freundschaft" in der vergangenen Woche wegen eines Fußballspiels aussetzen musste, wird es am heutigen Dienstag wieder spannend in der Sachsenklinik. Kamela Szabo geht es nicht gut. © MDR/Rudolf Wernicke Daniel Szabo (gespielt von Volker Muthmann, 45) und seine Frau Kamela (Karoline Bär, 38) betreiben einen Bio-Hof und sind mehrmals die Woche auf dem Markt, um ihre Ernte an den Mann und die Frau zu bringen. Weil es seiner Partnerin aber in letzter Zeit schlecht ging, sollte sie zurücktreten und ihm den Vortritt lassen. Doch offenbar kann sie nicht loslassen, springt an dem Verkaufsstand herum. "Du wolltest dich doch schonen. Hör auf! Du glühst, du hast Fieber", fordert Daniel sie auf. Doch Kamela entgegnet: "Du schaffst das hier nicht alleine." In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Neue Beziehung im Anmarsch? Glücklicherweise bekommt der zufällig auf dem Wochenmarkt anwesende Dr. Rolf Kaminski (Udo Schenk, 69) den Streit mit und erfährt, dass die Frau vom Familienhund gebissen, die Wunde aber nicht ärztlich versorgt wurde. Das müsse sich schleunigst ändern, trichtert er ihr ein. Angekommen in der Sachsenklinik offenbart sich: Kamela muss schleunigst operiert werden, sonst verliert sie beide Nieren. Für die Frau sieht es nicht gut aus. © MDR/Rudolf Wernicke In aller Freundschaft (ARD): Lottospieler hat abgesahnt - oder doch nicht? Stefan Knecht ist trotz Bruch des Sprunggelenks bemerkenswert fröhlich drauf. © MDR/Rudolf Wernicke Mit Stefan Knecht (Thilo Prothmann, 47) wird außerdem ein ungewöhnlicher Patient eingeliefert. Bei ihm besteht der Verdacht einer Sprunggelenksfraktur. Dafür ist Knecht aber ausgesprochen fröhlich unterwegs. Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 42) will den Bruch mit einer Platte und fünf Schrauben stabilisieren. Auch jetzt hat der Patient noch immer beste Laune. Schwester Miriam (Christina Petersen, 32) erzählt er kurze Zeit später auch, warum. Er hat im Lotto die fette Summe von 504.324,63 Euro gewonnen. Beim Freudensprung brach er sich dann den Knöchel. In aller Freundschaft ARD schmeißt "In aller Freundschaft" heute aus dem Programm Da er aber operiert wird und das OP-Hemd keine Taschen besitzt, bittet er die Krankenschwester, den Lottoschein aufzubewahren. Obwohl dies gegen die Vorschrift verstößt, nimmt die Blondine den Schein an. Allerdings soll noch das böse Erwachen kommen. Dr. Ilay Demir (r.) und Schwester Miriam kommen zu spät. © MDR/Rudolf Wernicke Die neue Folge "Was ist das Glück" strahlt das Erste am Dienstag ab 21 Uhr aus. Den Trailer zur Episode gibt's jetzt schon.

Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke