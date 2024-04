16.04.2024 07:30 694 "In aller Freundschaft" startet endlich wieder: Hilfloser Dr. Heilmann rastet aus!

"In aller Freundschaft" ist mit einer neuen Staffel zurück. In der ersten Folge wird ein Mann nach einem heiklen Unfall in die Sachsenklinik eingeliefert.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Endlich! "In aller Freundschaft" ist mit einer neuen Staffel im Gepäck zurück auf den TV-Bildschirmen. In der ersten Folge wird ein Mann nach einem heiklen Arbeitsunfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Währenddessen müssen sich alle im Hause Heilmann-Globisch noch mit der neuen Situation zurechtfinden. Ein neuer Patient kommt in die Sachsenklinik: Das Bein von David Kaiderling (M.) wurde von einer Stange durchbohrt. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Kein schöner Anblick für die Ärzte: David Kaiderling (gespielt von Sven Gerhardt, 55), Chef einer Messebau-Firma, ist bei der Arbeit mehrere Meter in die Tiefe gestürzt, sein Oberschenkel wurde dabei von einer Stange durchbohrt. Dr. Maria Weber (Annett Renneberg, 46) und Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 43) müssen operieren, um den Pfahl aus seinem Bein zu entfernen. Dabei stellen sie fest, dass auch die Wirbelsäule des Mannes verletzt wurde. Glücklicherweise kann der gebrochene Wirbelkörper stabilisiert werden, sodass die Ärzte davon ausgehen, dass David schon bald wieder laufen kann. Er habe großes Glück gehabt, dass er nicht gestorben ist, sagt Ilay. In aller Freundschaft "In aller Freundschaft" fliegt lange aus dem Programm: Das ist der Grund Doch eine ältere Rippenverletzung wirft Fragen auf, vor allem bei Davids Freund und Mitarbeiter Tom Woidecke (Christoph Mory, 53). Er ist es auch, der den Ärzten überhaupt erzählt, dass sein Chef kürzlich schon einmal gestürzt ist. Als Tom mitbekommt, dass sein Freund zwar schon seine Versicherung informiert hat, aber noch nicht seine Frau, wird er skeptisch. Was verheimlicht David vor ihm? Der Chef einer Messebau-Firma muss umgehend operiert werden. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Doch danach sind trotzdem noch einige Fragen offen, die es zu klären gilt. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss "In aller Freundschaft": Kathrin Globisch in großer Sorge um zwei Männer Dr. Roland Heilmann ist nahezu erblindet, will aber ohne Hilfe zurechtkommen. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Willnow Währenddessen ist bei Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) nichts mehr so, wie es früher einmal war. Nachdem ihm in den Kopf geschossen wurde, kehrte bislang sein Augenlicht nicht wieder zurück. Es scheint, als würde er mit der Situation ganz gut klarkommen. Allerdings ist er genervt, dass seine Frau Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 57) ihm bei allem helfen oder immer jemanden in seiner Nähe wissen will. Er ist sicher, dass er es auch allein schafft und nicht "betuttelt" werden muss. Doch dann scheitert er plötzlich an den selbstverständlichsten Handgriffen - und verliert die Beherrschung. In aller Freundschaft Das Erste verzichtet auf "In aller Freundschaft"! Das läuft stattdessen Kathrin ist jedoch nicht nur in ständiger Sorge um ihren Mann, sondern macht sich auch Gedanken um die anhaltenden starken Kopfschmerzen ihres alten Freundes Freddy (Luca A. Zamperoni, 53), der sie nach vielen Jahren mal wieder in Leipzig besucht. Katrins Tochter Hanna (Helena Pieske, 16) ist begeistert von dem Weltenbummler - Roland eher weniger ... Doch nicht immer gelingt das, was ihn Nerven kostet. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Willnow Seine Frau Dr. Kathrin Globisch sorgt sich indes um einen alten Freund, der ständig mit heftigen Kopfschmerzen zu kämpfen hat. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke TV-Tipp: Folge 1048 "Ich schaffe das schon!" läuft am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder schon vorab in der ARD-Mediathek.

