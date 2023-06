27.06.2023 06:07 In aller Freundschaft: Besuch aus Erfurt in der Sachsenklinik

Am Dienstagabend gibt es die neue Folge "Dicht am Leben" von In aller Freundschaft.

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am Dienstagabend dürfen sich alle Zuschauer von "In aller Freundschaft" wieder auf neue spannende Geschichten ihrer Lieblingsserie freuen. Was Ihr von der neuen Folge erwarten könnt, erfahrt Ihr hier. Patient Steven (Paul Boche, 35) verlässt der Lebensmut und die Kraft zu kämpfen. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Der Patient von Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 45) und Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 51) leidet an einem angeborenen Herzfehler und benötigt ein neues Herz und eine neue Lunge. Endlich können die Ärzte Steven (Paul Boche, 35) eine positive Mitteilung verkünden: Die passenden Spenderorgane sind da! Für diese außergewöhnliche OP ist Mikko Rantala (Luan Gummich, 34) aus dem Erfurter Johannes-Thal-Klinikum gekommen. Aber dann stellt sich bei der Voruntersuchung heraus, dass Steven keinen Lebensmut mehr hat und daher die Operation verweigert. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Die schwer kranke Amira muss um ihr Leben kämpfen Paolo da Silva (Aykut Kayacik, 60) bringt währenddessen die ganze Station mit seiner mitgebrachten Ukulele um den Verstand. Außerdem will er seine Karten für ein Ukulele-Orchester unter die Menschen bringen, zu dem er krankheitsbedingt nicht selber gehen kann. Glücklicherweise überredet er Arzu Ritter (Arzu Bazman, 45) und Darren Macneil (Michael Raphael Klein, 42) die Karten zu nehmen. Doch kurz bevor das Konzert beginnt, macht Darren einen Rückzieher. Paolo da Silva (Aykut Kayacik, 60) treibt alle mit seiner Ukulele in den Wahnsinn. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke In aller Freundschaft: Roland kann seinen Ärger über Kathrins Erfolg nicht verbergen Kathrin (Andrea Kathrin Loewig, 56) wird zur "Leipzigerin des Jahres" ausgezeichnet. Roland (Thomas Rühmann, 68) findet das unfair. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Aufgrund des großen Erfolgs im Fall Amira Medes (Emilia Eidt, 19), wird Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 56) für ihre Behandlung aus einer Kombination von Akupunktur und Hypnose zur "Leipzigerin des Jahres" gewählt. Katrin erzählt ihrem Freund und Kollegen Roland (Thomas Rühmann, 68) stolz davon. Heilmann kann seinen Missmut darüber allerdings nur schwer verheimlichen. Er denkt, er hat mit Felimedis auch einen großen Anteil an dem Erfolg. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Heimlicher Arztbesuch bei Dr. Kai Hoffmann Roland bittet Katrin in ihren Interviews Felimedis zu erwähnen. Daraufhin kommt es zum Streit. Die neue Folge "Dicht am Leben" strahlt das Erste am Dienstag (27. Juni) ab 21 Uhr aus. Vorab seht Ihr die Episode schon jetzt in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss