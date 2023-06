20.06.2023 10:00 In aller Freundschaft: Heimlicher Arztbesuch bei Dr. Kai Hoffmann

Am Dienstagabend gibt es in der ARD wieder eine neue Folge der Serie "In aller Freundschaft".

Von Gloria Prokisch

Leipzig - Am Dienstagabend dürfen sich alle Zuschauer von "In aller Freundschaft" wieder auf neue spannende Geschichten aus der Sachsenklinik freuen. Bundeswehr-Majorin Maxima Dobenko (Yasmina Djaballah, 52) bittet ihren alten Freund Kai (Julian Weigend, 51) um Hilfe. © MDR/Rudolf Wernicke Die Bundeswehr-Majorin Maxima Dobenko (gespielt von Yasmina Djaballah, 52), die mit Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 51) zusammen in Mali war, bittet Kai, sie heimlich im Krankenhaus zu untersuchen. Eigentlich ist sie verpflichtet, sich beim Truppenarzt zu melden. Maxima hat aber Angst, aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Innendienst versetzt zu werden. Kris (Jascha Rust, 32) trifft bei seiner Reha auf den Patienten Donat Kling (Adam Bousdoukos, 49), der "Keine Angst ein Mann zu sein"-Workshops im Wald gibt. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Verhängnisvoller Kippen-Fehler im Pferdestall! Zunächst findet Kris das Ganze lächerlich, aber dann entscheidet er sich, daran teilzunehmen und sich dem Abenteuer zu stellen. Dabei lernt er Darren (Michael Raphael Klein, 42) kennen, dem er sich öffnet und mit ihm über seine Gefühlslage seit dem Überfall spricht. In aller Freundschaft: Streit um Amiras Behandlung Amiras Eltern sind sich uneinig über die weitere Behandlung ihrer Tochter. © MDR/Rudolf Wernicke Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 56) erzielt mit ihrer Behandlung Erfolge bei Patientin Amira Mendes (Emilia Eidt, 19). Sie könnte bei weiteren Fortschritten mithilfe eines Spezial-Rollstuhls selbstständiger leben. Aber Amiras Vater hat Bedenken, dass seine Tochter überfordert wird. Er will die Behandlung abbrechen und Amira wieder mit nach Hause nehmen. Seine Ex-Frau ist damit überhaupt nicht einverstanden. Es kommt zum Streit zwischen den Eltern. In aller Freundschaft "In aller Freundschaft": Wird er Martin Steins Nachfolger? Die neue Folge "Der Wald vor lauter Bäumen" strahlt das Erste am heutigen Dienstag ab 21 Uhr aus. Vorab seht Ihr die Episode schon jetzt in der ARD-Mediathek.



Titelfoto: MDR/Rudolf Wernicke