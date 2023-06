"In aller Freundschaft": Fans müssen sich auf lange Pause einstellen

Leipzig - Aktuell flimmert jeden Dienstagabend i n gewohnter Regelmäßigkeit eine neue Folge von " In aller Freundschaft " über den Bildschirm. Doch damit ist leider bald Schluss.

Ab Ende Juli müssen Fans lange auf ihre Lieblinge aus "In aller Freundschaft" verzichten. © MDR / Sebastian Kiss

Wie eine "MDR"-Sprecherin auf TAG24-Nachfrage mitteilte, startet ab Ende Juli die lange Sommerpause.

Demnach wird am 25. Juli in der ARD regulär die Folge 1023 gesendet, bevor es erst am 29. August mit der Folge 1024 weitergeht. Das heißt: Mehr als einen Monat lang wird es keine neuen Geschichten aus der Sachsenklinik geben!



Ganz auf ihre Serienlieblinge verzichten müssen Fans aber nicht. Am 1., 8. und 15. August werden Wiederholungen alter Folgen ausgestrahlt.

Bevor es mit der nächsten neuen Folge weitergeht, zeigt das Erste an einem Dienstagabend noch Fußball.