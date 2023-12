In aller Freundschaft: Muss sich Sarah mit einem Stalker rumschlagen?

Leipzig - Mitte Dezember ist da und wieder steht eine neue Folge der beliebten Serie " In aller Freundschaft " auf dem Programm.

In aller Freundschaft

Martin möchte zwar nicht selbst die Untersuchung starten, kann aber erfolgreich an seine Kollegin Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke, 44) vermitteln. Die Medizinerin braucht nicht lange, um ein Zervixkarzinom zu diagnostizieren.

Die Ärzte aus der Sachsenklinik bekommen es auch in der neuen Folgen mit schwierigen Fällen zu tun. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Unterdessen hat Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 55) ein Problem ganz anderer Art. Sie bekommt Besuch von ihrem neuen Nachbar Olaf Maischer (Volker Zack, 52). Der Hausmeister scheint sich sehr für Sarah zu interessieren, was ihr aber mal so gar nicht passt.

Als er ihr schließlich sogar in die Klinik folgt, spitzt sich die Sache zu. Täuscht der Mann sogar Schmerzen vor, um in ihrer Nähe zu sein?

Und was ist los im Hause Globisch? Lukas (Frederik Götz, 35) möchte sich offenbar mit Kathrin (Andrea Kathrin Loewig, 57) versöhnen. In der Zwischenzeit bekommt die Medizinerin aber einen Anruf ihres Vaters, der ihr berichtet, dass Teile von Lukas' Buch offenbar Plagiate sind. Doch wie wird Kathrin mit diesen Informationen umgehen?

Alle Infos zur Folge "Hilfe in der Not" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.