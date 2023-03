In aller Freundschaft: Neue Beziehung im Anmarsch?

Auch am Dienstagabend wird wieder eine neue Folge der beliebten Serie In aller Freundschaft veröffentlicht.

Von Tino Hahner

Leipzig - Am Dienstagabend wird im Ersten wieder eine neue Folge von "In aller Freundschaft" veröffentlicht - die 26. Staffel der Krankenhaus-Serie startet. Möglicherweise tut sich in der beliebten Serie eine neue Beziehung auf - oder doch nicht?

Schmerzpatientin Tamara Pächter scheint sich in Physiotherapeut Darren Macneil verguckt zu haben. © MDR/Saxonia Media/Thomas Dietze Denn Kathrin Globischs (gespielt von Andrea Kathrin Loewig, 56) Schmerzpatientin Tamara Pächter scheint sich auf jeden Fall etwas in den Physiotherapeuten Darren Macneil (Michael Raphael Klein, 42) verknallt zu haben. Der gibt ihr allerdings einen Korb, was die so selbstbewusste Frau irgendwie nicht so recht verstehen kann. Als sie kurz darauf Darren mit seiner Kollegin Arzu Ritter (Arzu Bazman, 45) sieht, scheint der Fall ganz schnell klar zu sein! In aller Freundschaft Ärger im Paradies? "In aller Freundschaft"-Stars streiten sich! Arzu scheint eine Affäre mit dem Physiotherapeuten zu haben und betrügt ihren Mann Philipp Brentano (Thomas Koch, 51). Extrem wütend will Tamara die Sache aufdecken und fährt mit dem Fahrrad auf Arzu und Philipp zu. Es kommt zum Unfall. Als Arzu hört, warum Tamara so ausgerastet ist, kann sie die Welt nicht mehr verstehen.

In aller Freundschaft: Jasmin sorgt sich um ihren Vater

Tamara Pächter glaubt, dass Arzu Ritter eine Affäre hat. © MDR/Saxonia Media/Thomas Dietze Unterdessen wurde Jasmins (Leslie-Vanessa Lill, 29) Vater Malik Hatem nach einem Unfall mit einer Pankreas-Ruptur in die Sachsenklinik eingeliefert. Miriam (Christina Petersen, 32) möchte ihrer Freundin zur Seite stehen. Dabei erfährt sie, dass sich Jasmin seit dem Tod ihrer Mutter ganz allein um den Haushalt ihrer Familie und um die jüngeren Brüder kümmert. Ihr Vater war währenddessen im Autohandel unterwegs. Doch das Geschäft scheint inzwischen insolvent zu sein, was Jasmin völlig hintergangen zurücklässt. In aller Freundschaft In aller Freundschaft: Schocknachricht für Sarah! An anderer Stelle gibt es offenbar die Überlegung, dass Kathrin Globisch und Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 67) zusammenziehen. Immerhin verbringen die beiden sowieso die meisten Abende miteinander. Doch Kathrin scheint nicht unbedingt dafür zu sein. Den Trailer zur Folge "Meine Wahrheit, deine Wahrheit" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Jasmins Vater Malik Hatem wurde nach einem Unfall in die Sachsenklinik eingeliefert. Dort erfährt sie etwas, was er vor ihr geheimgehalten hatte. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Becker