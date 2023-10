In aller Freundschaft: Wird Kris jetzt gefeuert?

Am Dienstagabend läuft wieder eine neue Folge der beliebten Serie In aller Freundschaft im Ersten. Im Fokus: Pfleger Kris Haas!

Von Michi Heymann

Leipzig - Auch am Dienstagabend wird es wieder spannend in der Sachsenklinik! "In aller Freundschaft" geht in die nächste Runde. Und besonders das Schicksal eines beliebten Charakters ist im Fokus.

Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 33) muss um seinen Job bangen, nachdem er im Dienst eingeschlafen war, nachdem er Beruhigungsmittel genommen hatte. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Denn Pfleger Kris Haas (Jascha Rust, 33) muss sich ernsthaft Gedanken um seinen Job machen. Er hatte vor einiger Zeit den Hilferuf eines Patienten überhört, weil er Beruhigungstabletten genommen hatte und daraufhin einschlief. Die Frage ist nun, was er Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 55) und Arzu Ritter (Arzu Bazman, 45) erzählen wird. Die Wahrheit könnte das Ende für ihn in der Sachsenklinik bedeuten. Klar, dass er sich im Vorfeld mit seinem Freund und Kollegen Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 43) berät. In aller Freundschaft "Älter als jede Durchschnittsehe!" - "In aller Freundschaft" wird 25 Doch eigentlich haben die beiden Medizinkundigen etwas ganz anderes zu tun. Denn Paul Gebhardt (Pablo Grant, 26) verunglückte mit einem Elektroroller direkt vor dem Krankenhaus und fiel Kris Haas in die Arme. Zunächst sieht alles nur nach einer dislozierten Zweitfragment-Fraktur aus, die nicht operiert werden muss. Doch dann bemerkt Kris beim Patienten Sprach-Aussetzer.

In aller Freundschaft: Überraschungsbesuch!

Paul Gebhardt (Pablo Grant, 26) ist wegen verschiedener Symptome in der Sachsenklinik. Doch nicht nur deshalb spricht er mit Pfleger Kris. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss Auch an anderer Stelle ist die Sachlage nicht so klar. Familie Heller kommt zu einer Routineuntersuchung der kleinen Feli in die Klinik. Wo es bei der Niemann-Pick-Patientin sehr gut aussieht, scheint Frank Heller (Daniel Wiemer, 47) krank zu sein. Als Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 68) ihn darauf anspricht, reagiert Franks Frau Nadine Heller (Julia-Maria Köhler, 45) wütend. Sie glaubt, dass ihr Mann die Symptome nur vortäuscht. In aller Freundschaft Darum müssen Fans wieder auf "In aller Freundschaft" verzichten Mit dem Gedanken konfrontiert, trifft sie vor der Sachsenklinik überraschend auf den Psychotherapeuten Lukas (Frederik Götz, 35). Schnell wird klar, dass es sich um einen alten Bekannten handelt, über dessen Rückkehr sich besonders eine Ärztin riesig freut! Alle Infos zur Folge "Reine Tische" gibt es in der MDR-Mediathek schon vorab zu sehen.

Familie Heller ist eigentlich wegen ihrer Tochter im Krankenhaus. Doch offenbar gibt es noch andere Dinge zu klären. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss