"In aller Freundschaft": Neue Staffel, neue Generation an Ärzten - oder doch nicht?

Leipzig - Seitdem die Tochter von Dr. Roland Heilmann (gespielt von Thomas Rühmann, 70) zurück in Leipzig ist, stellt sich die Frage, ob Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) bleiben oder zurück nach Wien gehen wird. In der neuen Folge von " In aller Freundschaft " kommt Bewegung in die Sache.

Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70, l.) möchte, dass seine Tochter, Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25, M.), an der Sachsenklinik anfängt. Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, r.) ist skeptisch. © MDR/Rudolf Wernicke

Klinikleiter Martin Stein (Bernhard Bettermann, 61) hat ein Personalproblem. Ein Student für das praktische Jahr an der Sachsenklinik ist kurzfristig ausgefallen. "Wir möchten die Stelle gerne so schnell wie möglich besetzen", erzählt er und denkt dabei an Lisa Schroth.

"Ich habe doch schon eine Stelle in Wien", entgegnet Lisa nur. Ein weiteres Problem für sie ist ihr bekannter Vater. "Es wäre ja auch schön, aber die Sachsenklinik ist immer noch das Krankenhaus von meinem Vater."

Sie denkt, dass sie in Leipzig nie eine normale Studentin wäre. Dennoch nimmt sie das Angebot an, im Krankenhaus an einem der Übungsplätze ihr Können zu verfeinern.

Dabei lernt sie auch Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) kennen und ist von ihr begeistert. Doch das beruht nicht auf Gegenseitigkeit. "Die Vetternwirtschaft in diesem Krankenhaus geht mir auf den Keks", sagt sie nur zu Lisa.

Die junge Frau lässt das jedoch nicht auf sich sitzen und legt sich mit der Chefärztin an. Verbaut sie sich damit alle Chancen an der Sachsenklinik?