25.03.2025 06:00 777 Patienten-Tod schlägt hohe Wellen: Wem steht das Erbe zu?

In der neuen "In aller Freundschaft"-Folge am Dienstagabend werden die Ärztinnen und Ärzte der Sachsenklinik in Erbschaftsstreitereien verwickelt.

Von Annika Rank

Leipzig - In der neuen "In aller Freundschaft"-Folge am Dienstagabend werden die Ärztinnen und Ärzte der Sachsenklinik unfreiwillig in Erbschaftsstreitereien verwickelt. Maren Gregor (Sabine Vitua, 63, r.) lässt kurz vor ihrem Tod ein Video für ihre Schwester und ihren Exfreund aufnehmen. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Alles beginnt mit dem Tod der Patientin Maren Gregor (Sabine Vitua, 63), die sowohl Pflegerin Miriam Schneider (Christina Petersen, 34) als auch Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) sehr ans Herz gewachsen ist. Als Erben hat Maren Gregor vor ihrem Tod lediglich zwei mit ihr zerstrittene Personen auserkoren: Und zwar ausgerechnet ihre Zwillingsschwester Luisa Meyrinck (auch Sabine Vitua) und deren Ex-Mann David Meyrinck (Ingolf Lück, 66) - den sie Luisa vor acht Jahren ausgespannt hatte! Da die Beziehung zwischen Maren und David nun auch schon seit zwei Jahren Geschichte ist, war Marens Idee wohl, die beiden Ex-Eheleute mittels eines gemeinsamen Erbes wieder zu versöhnen. In aller Freundschaft Wieder Ärger um Dr. Böhm: Legt sie sich mit dem nächsten Klinikpersonal an? Leider hatte sie die Rechnung da ohne die zwei Sturköpfe gemacht, die sich gegenseitig Geldgier und Erbschaftsschleicherei vorwerfen. Als sich dann auch noch Luisas aktueller Lebensgefährte in die Angelegenheit einmischt, haben Miriam Schneider und Dr. Kathrin Globisch alle Hände voll zu tun, um die Wogen zu glätten. An Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig, 58) und Miriam Schneider (Christina Petersen, 34) geht der Tod der Patientin nicht spurlos vorbei. © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Wer bekommt das Erbe? David Meyrinck (Ingolf Lück, 66) oder Luisa Meyrinck (auch Sabine Vitua, r.)? © MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Um sich vom emotionalen Stress in der Sachsenklinik abzulenken, wendet sich Miriam Schneider ihrem etwas eingeschlafenen Liebesleben zu. Glücklicherweise hadert nicht nur sie, sondern auch ihre Kollegen Kris Haas (Jascha Rust, 34) und Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) mit ihren Single-Leben. Und so schmieden die drei Freunde einen wasserdichten Plan: Sie alle sollen für den nächsten Tag jeweils ein Date ausmachen. Aber recht schnell stellt sich heraus, dass das gar nicht so einfach ist wie gedacht. TV-Tipp: Folge 1088 "Cosi fan tutte" läuft am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.

Titelfoto: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke