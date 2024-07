Brodelnde Eifersucht in Sachsenklinik! Patientin flirtet mit Chefarzt

Leipzig - Sachsenklinik-Direktorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt) und Dr. Ina Schulte (Isabell Gerschke) bauen einen verhängnisvollen Unfall und in Dr. Maria Weber (Anett Renneberg) kocht die Eifersucht hoch: In der neuen Folge von "In aller Freundschaft" wird den Hauptfiguren mal wieder keine ruhige Minute gegönnt.