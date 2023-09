Sommerpause beendet: "IaF - Die jungen Ärzte" kehrt mit Dr. Elly Winter zurück

Chemnitz/Erfurt - Es geht wieder los! Am heutigen Donnerstag starten im Ersten die neuen Folgen von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Ab dieser Staffel ist auch die Chemnitzer Schauspielerin Juliane Fisch (36) alias Dr. Elly Winter wieder mit dabei.

Juliane Fisch (36) alias Dr. Elly Winter ist wieder am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt. Ab dem heutigen Donnerstag gibt es neue Folgen. © ARD/Jens-Ulrich Koch

Die Sommerpause vom Johannes-Thai-Klinikum in Erfurt ist beendet und der zweite Teil der neunten Staffel des Serien-Ablegers der erfolgreichen Krankenhausserie "In aller Freundschaft" startet. Die Zuschauer können sich diesmal auf ein altbekanntes Gesicht freuen: Dr. Elly Winter.

Eingefleischte Fans erinnern sich sicher, dass die junge Ärztin, die von Juliane Fisch verkörpert wird, inzwischen eine steile Karriere hingelegt hat. Angefangen hat sie als Krankenschwester und ist nun eine renommierte Medizinerin, die schon Arbeitserfahrung in den USA und der Schweiz sammeln konnte. Jetzt führt sie Ihr Berufsweg zurück an das Klinikum in Erfurt.

Schon im Vorfeld verriet Juliane Fisch: "Elly Winter begleitet mich schon einige Jahre – mal mehr, mal weniger. Sie jetzt wieder so intensiv weiterzuentwickeln und neu kennenzulernen, ist wirklich eine große Freude für mich. Ihre bestärkende und zupackende Kraft, vereint mit ihrer fachlichen Kompetenz, sind tolle Eigenschaften!"

In der Episode "Hoher Preis" (Folge Nummer 346, zehnte der neunten Staffel) müssen sich Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla) und Assistenzarzt Florian Osterwald (Lion Wasczyk) aber erst einmal um den Bauarbeiter Holger Schmidt kümmern, dem beim Gerüstbau eine Stange auf die Schulter gefallen ist. Doch der Unfall ist nicht das Einzige, was den Patienten beschäftigt und zu einem merkwürdigen Verhalten führt.

Ob die Ärzte Holger Schmidt helfen können, erfahrt Ihr um 18.50 Uhr im Ersten oder als Stream in der Mediathek.