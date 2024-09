Stalking bei "IaF"? Ex-Lover von Dr. Lilly Phan taucht in der Sachsenklinik auf

Leipzig - Gefühlschaos in der Sachsenklinik! Sowohl Dr. Lilly Phan (Mai Duong Kieu, 37) als auch Dr. Ilay Demir (Tan Caglar, 44) haben in der neuen Folge von "In aller Freundschaft" mit ihren Gefühlen - oder auch nicht vorhandenen Gefühlen - zu kämpfen.

Romy Ziehden versteht nicht, warum Dr. Ilay Demir so viel an ihrer Heilung liegt. © MDR/Saxonia Media/ Rudolf Wernicke

Während Romy noch hin- und hergerissen ist, stürzt sich Ilay in den Genesungsversuch. Doch warum ist er in diesem Fall so engagiert? Sind bei ihm doch mehr Gefühle im Spiel als gedacht? Seine Kollegen müssen ein ernstes Wort mit dem nicht mehr ganz so objektiven Mediziner sprechen.

Prof. Maria Weber (Annett Renneberg, 46) hat sich erneut eine Auszeit genommen. Diese will sie endlich länger durchhalten, um sich voll und ganz von ihrer Erschöpfung zu generieren. Zwar ist sie mit Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 53) inzwischen wieder zusammen, aber sie traut sich noch nicht, dies auch vor ihrem Sohn Emil zu zeigen.

TV-Tipp: Folge 1066 "Die Sache, die man Liebe nennt" läuft am heutigen Dienstag um 21 Uhr im Ersten oder ist schon vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.