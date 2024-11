Süßer Zuwachs bei IaF-Star: "Wir haben ein neues Familienmitglied"

Leipzig - Nicht nur vor der Kamera, auch in den sozialen Netzwerken verzaubert "In aller Freundschaft"-Star Andrea Kathrin Loewig (58) inzwischen ihre Fans. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin schon seit einiger Zeit einen Einblick in ihr Leben abseits der Show. Dort verkündete sie nun: Es gibt Zuwachs im Hause Loewig!