Wie der Vater, so die Tochter? Arzt-Nachwuchs kämpft bei "In aller Freundschaft" gegen Vorurteile

Leipzig - Nach dem Tod von Dr. Maria Weber (gespielt von Annett Renneberg, 48) bemühen sich in der Sachsenklinik alle, so gut es geht, wieder zum Alltag zurückzukehren. Während ihr Ehemann Dr. Kai Hoffmann (Julian Weigend, 54) sich in der neuen Folge von " In aller Freundschaft " damit beschäftigt, wie es für den gemeinsamen Sohn Emil (Levi Otto) weitergeht, hat ein anderer Arzt-Nachwuchs berufliche Probleme.

Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25, l.) sorgt sich um den Patienten Erik Stolte (Stephan Baumecker, 65, m.), aber sie und Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41, r.) sind sich nicht einig. © MDR/Saxonia Media/Sebastian Kiss

Für Lisa Schroth (Louise Sophie Arnold, 25) steht der erste Tag ihres Praxisjahres an. Sie will pünktlich sein und nicht von ihrem Vater Dr. Roland Heilmann (Thomas Rühmann, 70) abhängig sein, aber sie kommt direkt zu spät.

Dr. Lucia Böhm (Vanessa Rottenburg, 41) toleriert das nicht und will auch keine Entschuldigungen von Dr. Heilmann hören. "Bei mir gibt’s keine Sonderbehandlung", stellt sie klar.

Lisas erster richtiger Patient ist ihr ehemaliger Physiklehrer Erik Stolte (Stephan Baumecker, 65), der von einem E-Scooter angefahren wurde, kurz bewusstlos war und ein gebrochenes Schlüsselbein hat. Er lobt seine frühere Schülerin ausgiebig und schwärmt von ihr, aber Dr. Böhm spottet nur.

Aus Prinzip nennt sie die junge Frau nur "Heilmännchen", obwohl sie ja gar nicht denselben Nachnamen wie ihr Vater hat.

Nachdem Lisa auch noch mit Verwaltungsdirektorin Sarah Marquardt (Alexa Maria Surholt, 58) aneckt und sie ihr für das Praxisjahr kein Monatsgehalt geben möchte, mischt sich Dr. Heilmann ein, der natürlich Erfolg hat.

"Wenn ich nach Geld frage, bekomme ich nichts, aber wenn er das tut, geht es plötzlich?", fragt Lisa wütend. Sie will sich beweisen und unbedingt herausfinden, wieso es Erik Stolte immer schlechter geht. Dafür schiebt sie auch Überstunden, um weiterzuforschen. Ob das für Dr. Böhm genügt?