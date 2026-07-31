Auf ihr Outing: Tahnee gesteht heftige Reaktion ihrer Mutter - "Weltuntergang"

Hamburg - Seit 2023 sind Tahnee Schaffarczyk (34) und Juliette Schoppmann (46) verheiratet. Dass die Komikerin auf Frauen steht, ist damit längst kein Geheimnis mehr. Doch das Outing vor ihrer Mutter verlief eher kompliziert.

Tahnee Schaffarczyk (34, r.) war am Donnerstag in der Talkshow "Inas Nacht" mit Ina Müller (61, l.) als Moderatorin zu Gast. © NDR/ARD/Morris Mac Matzen

"Dein Outing war irgendwie lustig, aber irgendwie auch nicht. Du hast das deiner Mama erzählt, 'Mama, ich stehe auf Frauen', und für deine Mama war's ein halber Weltuntergang, oder?", hakt Moderatorin Ina Müller (61) in der Talkshow "Inas Nacht" bei der Komikerin nach.

Die 34-Jährige stimmt zu. "Wie das halt beim Outing manchmal so ist: Es war nicht der Moment dafür, das ist irgendwie so passiert, und es war aus so einer Drucksituation heraus", erinnert sich Tahnee an das Gespräch mit ihrer Mutter.

"Du machst ja so was erst mal jahrelang mit dir selber aus und verstehst auch nicht so richtig, was da passiert, und dann ist das aber so."

Ihre Mutter sei in der Outing-Situation schlichtweg überfordert gewesen. Dabei seien ihr offenbar auch Sätze rausgerutscht wie "Kann nicht einmal etwas normal laufen in diesem Haushalt?" oder "Ich fahre jetzt los und fahre gegen einen Baum".