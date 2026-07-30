"Inas Nacht": Parodistin Tahnee erzählt von ihrem schwierigen Coming-out

Hamburg - Lust auf eine feuchtfröhliche Nacht in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten"? Am Donnerstag (22.50 Uhr/Das Erste) läuft eine neue Ausgabe von " Inas Nacht " - es wird wieder gesabbelt, getrunken und gelacht.

In der neuen Folge von "Inas Nacht" ist Parodistin Tahnee (34, r.) zu Gast in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten". © NDR/ARD/Morris Mac Matzen

Gastgeberin Ina Müller (60) empfängt auch in der dritten Folge der 19. Staffel wieder hochkarätige Gäste am Tresen. Dieses Mal begrüßt sie zunächst den "heute-show"-Reporter und Autor Fabian Köster (31) neben sich.

Der Komiker erzählt von seiner Familie in Köln, den sehr frühen Anfängen als Bühnenkünstler und all seinen Erlebnissen mit Politikerinnen und Politikern, die seine Arbeit als hartnäckiger Außenreporter der "heute-show" mit sich bringt.

Zum Gespräch dazu kommt Parodistin Tahnee (34). Die Comedienne berichtet von ihrem Weg auf die Bühne, ihrem nicht ganz einfachen Coming-out und präsentiert einige Beispiele ihrer Parodien, die sie bekannt gemacht haben.

Neben viel Gesabbel darf aber natürlich - wie bei "Inas Nacht" üblich - auch die Musik nicht zu kurz kommen. So empfängt die Namensgeberin der Show auch wieder hochkarätige Acts in der Kneipe am Hamburger Hafen.