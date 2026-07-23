"Inas Nacht": Dieter Nuhr erzählt, wie er einst gegen Beyoncé den Kürzeren zog

Hamburg - Es wird wieder feuchtfröhlich in der Hamburger Kneipe "Zum Schellfischposten": Am Donnerstag (22.50 Uhr/Das Erste) flimmert eine neue Ausgabe von " Inas Nacht " über die TV-Bildschirme.

Gastgeberin Ina Müller (60) macht sich mit Gast Dieter Nuhr (65) über die Bierdeckelfragen des Publikums her. © NDR/Morris Mac Matzen

Gastgeberin Ina Müller (60) empfängt in der zweiten Folge der 19. Staffel erneut hochkarätige Gäste am Tresen - zunächst den durchaus umstrittenen Kabarettisten und Comedian Dieter Nuhr (65).

Der Komiker berichtet von den Vorzügen eines getrennten ehelichen Haushalts und davon, wie er einst gegen Weltstar Beyoncé (44) eindeutig den Kürzeren zog. Außerdem wird er zu seiner weniger bekannten Arbeit als bildender Künstler ausgequetscht.

Zu dem Gespräch dazu kommt der österreichische Schauspielstar Philipp Hochmair (52). Er erzählt von den Widerständen, gegen die er sich bei seiner Berufswahl durchsetzen musste, und einem denkwürdigen Auftritt im Haus von Helmut Schmidt (†96).

Darüber hinaus zeigt er einen spektakulären Ausschnitt aus seinem "Jedermann"-Bühnenprogramm, das derzeit bei den "Salzburger Festspielen" aufgeführt wird.