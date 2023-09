"Inas Nacht": Darum schmiss Motsi Mabuse als Tänzerin bei "Let's Dance" hin

In der ARD-Late-Night-Show Inas Nacht verriet Tänzerin Motsi Mabuse, dass sie nur durch einen Zufall an ihren Job als Jurorin bei Let's Dance gekommen ist.

Von Robert Stoll

Hamburg - So begann also alles! Moderatorin Ina Müller (58) begrüßte am Donnerstagabend in ihrer Talkshow "Inas Nacht" die Tänzerin und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42).

Gastgeberin Ina Müller (58, r.) und Tänzerin und TV-Jurorin Motsi Mabuse (42). © NDR/Morris Mac Matzen In der Kneipe "Zum Schellfischposten" am Hamburger Hafen ging es schnell zur Sache. Die beiden Damen quasselten nicht lange um den heißen Brei herum. Natürlich wollte Müller wissen, wie genau Mabuse zur festen Größe in der RTL-Sendung "Let's Dance" geworden ist. Schließlich ist sie seit der zweiten Staffel 2007 dabei, doch nicht immer als Jurorin. "Du bist ja nach den ganzen Tanz-Wettbewerben bei 'Let's Dance' gelandet, aber am Anfang gar nicht als Jurorin, sondern als eine der Tänzerinnen", sprach die Queen der Late-Night-Shows an und erinnerte sich: "Die haben dir ja immer die alten weißen Säcke zugeschanzt. Sorry, aber da war doch nie ein gut aussehender Halb-Promi dabei." Inas Nacht "Inas Nacht": Howard Carpendale versucht sich als Elvis-Imitator und gibt Kostprobe In der Tat, bei ihrer Premiere hatte Mabuse das Vergnügen mit Schlagersänger Guildo Horn (60), ein Jahr später schwang sie mit dem ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Juror Rolf Scheider (67) das Tanzbein. Mabuse wollte Müller da nicht widersprechen und stimmte schmunzelnd zu. "Nach dem zweiten Mal bin ich hingegangen und habe gesagt: 'Es war schön mit euch, aber ich höre auf!'", sagte die Deutsch-Südafrikanerin.

"Inas Nacht": Motsi Mabuse wurde nur durch Zufall Jurorin bei "Let's Dance"