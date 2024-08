"Inas Nacht" feiert besonderes Jubiläum! Ina Müller gibt kurzzeitig die Kontrolle ab

Hamburg - Das ist eine ganz besondere Folge: Am Donnerstag (23.35 Uhr) wird in der ARD-Talkshow " Inas Nacht " wieder gesabbelt, getrunken und geraucht - und das zum 200. Mal!

Zu dem weiblichen Duo stößt nach einiger Zeit der deutsche Schauspieler Götz Otto (56) dazu. Er berichtet von seiner Kindheit in Offenbach, von seiner Herkunft aus einer Bäckersfamilie und seinen internationalen Filmerfolgen wie "Cloud Atlas" (2012).

Nach dem Start rückt sie aber wieder in die zweite Reihe und Müller übernimmt das Kommando im "Schellfischposten". Im Gespräch weiht Daubner die Gastgeberin über das ein oder andere Geheimnis der Tagesschau ein und spricht über ihren Lebensweg, der sie von Halle über Ost-Berlin nach Hamburg brachte.

Und dafür haben sich die Macher und Ina Müller (59) etwas ganz Besonderes einfallen lassen. In der Jubiläumsausgabe wird nicht die Late-Night-Queen ihre Gäste begrüßen, sondern Tagesschau -Sprecherin Susanne Daubner (63).

Die Gastgeberin greift, wie ihre Gäste auch, während der Show zum Mikrofon. © NDR/Morris Mac Matzen

Und selbstverständlich sind auch die 20 Männer des Wilhelmsburger Shanty-Chors "De Tampentrekker" dabei, die wie immer vor den Kneipenfenstern die Stellung halten und für musikalische Intermezzi sorgen.

Für das leibliche Wohl sorgt die Kneipenwirtin Frau Müller, die weder verwandt noch verschwägert mit der Talk-Queen ist.



Zu sehen ist das Ganze am Donnerstag ab 23.35 Uhr in der ARD oder anschließend in der Mediathek. Auf die Jubiläumsausgabe folgt eine klitzekleine Sommerpause.

Weiter geht es mit "Inas Nacht" dann am 21. September. Für die letzten drei Folgen des Jahres 2024 haben sich unter anderem Hape Kerkeling (59), Katarina Witt (58), Jonas Kaufmann (55) und Hinnerk Schönemann (49) angekündigt.