"Inas Nacht": Howard Carpendale versucht sich als Elvis-Imitator und gibt Kostprobe

Ina Müller (58) und Howard Carpendale (77) singen gemeinsam in der Hamburger Hafenkneipe "Zum Schellfischposten".

Die Musiklegende Howard Carpendale erzählt Ina Müller und dem 14-köpfigen Publikum von seiner Leidenschaft für diverse Sportarten - während seiner Zeit in Köln spielte er unter anderem in der Rugby-Bundesliga beim ASV Köln - seinem heutigen Leben am Starnberger See in Bayern und auch von seinen Karriereanfängen in Südafrika und Deutschland, heißt es in der ARD-Programmvorschau.

Vor seinem großen Durchbruch versuchte sich der heute 77-Jährige in seiner Heimat erfolglos als Beat-Sänger und auch als Elvis-Imitator. Wie er als "King" klingt, zeigt er Ina direkt selbst.

1966 siedelte er dann nach Europa über. Der Rest ist Erfolgsgeschichte.