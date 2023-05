"Gibt es ein Recht auf Rausch?": Jenke stellt in seinem Report die Cannabis-Frage

"Weed love to entertain you!" Für ProSieben geht Journalist Jenke von Wilmsdorff (57) der Frage nach: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?" © ProSieben

Noch in diesem Jahr soll laut Aussagen des Bundeslandwirtschaftsministers Cem Özdemir (57, Grüne) der Konsum von Cannabis legal werden.

Seitdem die Ampel-Koalition einheitlich schon bei den Koalitionsverhandlungen das Vorhaben ankündigte, macht die Opposition Stimmung gegen den Rauch-Rausch.

Dabei ist in vielen anderen Ländern der Besitz und Konsum von Cannabis bereits gängige Praxis. In Europa bekanntestes Beispiel sind die Niederlande, aber auch in Thailand und in 21 von 50 US-Bundesstaaten (Tendenz steigend) ist Ganja gestattet.

"Mittlerweile geben die Amerikaner mehr Geld für legales Cannabis als für Schokolade aus", weiß ProSieben-Reporter Jenke von Wilmsdorff (57).

Am kommenden Dienstag stellt er in seiner Reportage die Frage: "Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?" Um die Antwort auf diese Frage zu finden, reist er in die oben genannten Länder.

Auf seiner Tour trifft er beispielsweise auf den gebürtigen Deutsch-Iraner Ali Jamaliam. Er hat als illegaler Grasdealer angefangen und ist inzwischen erfolgreicher Geschäftsmann in Kalifornien.