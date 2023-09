Joko gegen Klaas: Mit diesen Promis startet das neue Staffel-Duell um die Welt

Unterföhring - Der bekannteste Global-Wettstreit aus Deutschland geht am 7. Oktober in eine neue Runde. Dann stehen sich Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) wieder beim "Duell um die Welt" gegenüber.

Joko Winterscheidt (44, l.) und Klaas Heufer-Umlauf (40) schicken ihre Promi-Teams auf neue globale Grenzerfahrungen. © ProSieben / Jens Hartmann

Unterstützt werden die beiden auch in der elften Staffel von Stars und Sternchen der deutschsprachigen Unterhaltungswelt.

Nun wurde bekannt, wer die beiden unterstützen wird. Und welche Aufgaben teilweise zu bewältigen sind.

"Welcher Prominente lässt sich auf einem Flugzeug in schwindelerregender Höhe tätowieren? Wer muss unter 3G-Belastung als menschliches Flugobjekt in den Himmel schießen? Wer soll tief in indonesischen Traditionen graben, um sich einem Totenkult zu unterziehen?", konnte der Sender ProSieben die Neugier auf die anstehenden Ausgaben lenken.

"Und wer friert und schwitzt zwischen minus 30 und plus 50 Grad, um in einem Simulationsraum für Extremwetter das musikalische Talent unter Beweis zu stellen?"

Wer genau was machen muss, ist noch nicht so ganz geklärt. Wer aber die Chance hat, im Namen von Team Joko oder Team Klaas seine persönlichen Grenzen auszureizen, wissen wir jetzt.