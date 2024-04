"Joko & Klaas gegen ProSieben" feiert Jubiläum: Duo bekommt besonderen Wunsch erfüllt!

München - Am kommenden Dienstag startet eine neue Staffel " Joko & Klaas gegen ProSieben ". Und es gibt etwas zu feiern!

Die zweite der sechs neuen Folgen wird die Jubiläumsausgabe sein. Dann werden die TV-Zuschauer erfahren, welcher besondere Wunsch für Joko und Klaas in Erfüllung geht.

"'Joko & Klaas gegen ProSieben' ist so viel mehr als eine starke Primetime-Show. Dazu gehören herausragende, bewegende und relevante 15 Minuten Sendezeit, eine Portion Anarchie und Ideen, die aus dem klassischen TV-Format ausbrechen. Und ich gebe zu: Wenn wir gewinnen, freuen wir uns darüber auch ein wenig. Diese Mischung macht diese Show zu einer wundervollen Überraschungstüte."

Die 50. Folge der TV-Show steht an. Aus diesem Anlass haben sich Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) etwas Besonderes gewünscht, wie der Sender am Dienstag mitteilte.

ProSieben-Chef Hannes Hiller (r.) will Joko und Klaas bei der neuen Staffel einen besonderen Wunsch erfüllen. © Seven.One/Nadine Rupp

20 der bisher ausgestrahlten 48 Folgen "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnte das Moderatoren-Duo für sich entscheiden. Die dadurch erspielten 15 Minuten Live-Sendezeit nutzten die beiden für aufrüttelnde, witzige und aufregende Formate.

"Männerwelten", "A Short Story Of Moria", eine Schatzsuche, die einen Zuschauer zum Millionär machte, ein ProSieben-RTL-Spezial und ein Schwein in einer Kunstgalerie sind einige der bisher umgesetzten Ideen von Joko und Klaas.

Bei den 28 Niederlagen mussten sich die Entertainer in den Dienst von ProSieben stellen. So mussten sie beispielsweise als Moderatoren für "taff" und "Galileo" oder als Köche in der ProSieben-Kantine herhalten.

Steven Gätjen (51) wird auch in der neuen Staffel als Moderator durch die Sendungen führen.

Die sechs neuen Folgen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" laufen ab dem 9. April immer dienstags um 20.15 Uhr.