Kein DSDS-Wissen, aber gewonnen: Joko und Klaas holen erst zweiten Sieg gegen ProSieben

Unterföhring - In der fünften Folge der achten Staffel von " Joko & Klaas gegen ProSieben " konnte das Moderatoren-Duo endlich wieder als Sieger vom Platz gehen. Wegen der Niederlage in der Vorwoche mussten die beiden als Joyn-Werbefiguren samt Mütze, Jogginganzug und Jacke – und Werbesprüchen auf Kommando – im Studio dazu antreten.

Die Modefragen sollten aber am Mittwochabend nicht ihre Hauptsorge sein. Moderator Steven Gätjen (52) und "Herr ProSieben" hatten einige Herausforderungen für die beiden parat.

"Wir sehen aus wie solche, die Dosenbier vorm Supermarkt trinken", fügte er später noch an. Joko Winterscheidt (46) allerdings fand die Klamotten so gut, dass er meinte: "Die würde ich auch privat tragen."

"Wir sehen aus, wie in einer Disco, die sich keine richtige Security leisten kann", fasste Klaas Heufer-Umlauf (41) das überwiegend schwarze Outfit ziemlich passend zusammen.

Rapper Eko Fresh (41, l.) und Moderatorin Hadnet Tesfai (46) konnten den Sieg der beiden Entertainer am Ende auch nicht verhindern. © Joyn / Nadine Rupp

Vermutlich hätten genau das einige Fans erhofft. Denn als Strafe bei einer Niederlage in dieser vorletzten Sendung war angedacht, Trailer-Soundeffekte aufzunehmen. Kann ja am Ende nur witzig werden.

Aber dieser Hochgenuss für die Ohren muss erst einmal wieder zurück in den Tresor von Herrn ProSieben.

Im Finale mussten die beiden in verschiedenen Kategorien Lösungen richtig sortieren. Beispielsweise die Bundesliga-Abschlusstabelle oder ihre gemeinsamen Karriere-Sendungen – von "MTV Home" bis "Ein sehr gutes Quiz".

Eine falsche Antwort bedeutete dabei zugleich null Punkte. Dank der Vorteile mussten statt 40 nur 34 Punkte in acht Runden erreicht werden. Wie effektiv bei RTL "Superstars" gefunden werden, zeigte sich vor allem in dieser Kategorie.

Genau drei fielen den beiden Finalisten ein: Alexander Klaws, Elli Erl (also die beiden ersten DSDS-Sieger) und Mehrzad Marashi. Und diese drei waren auch noch falsch sortiert. Halb so wild, am Ende sollten die beiden ihre Aufgabe meistern.

Damit müssen GNTM-Fans am Donnerstagabend 15 Minuten länger warten, denn ab 20.15 Uhr gehört die Sendezeit erst einmal Joko und Klaas. Und am kommenden Mittwoch findet dann das Staffelfinale statt.