"Joko und Klaas gegen ProSieben": Grönemeyer hat Spaß, Strafe für Moderatoren-Duo

Herbert Grönemeyer (67) war bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" zu Gast - und konnte das Duo im direkten Duell auch in die Schranken verweisen. © ProSieben/Nadine Rupp

In der dritten Folge der inzwischen sechsten Staffel der beliebten TV-Show sorgte vor allem das zweite Duell des Dienstagabends für beste Unterhaltung. Das lag zum einen an der Herausforderung selbst, zum anderen allerdings auch am Gegner des Duos.

Denn kein Geringerer als Herbert Grönemeyer (67) wurde von ProSieben ins Rennen geschickt, um zu verhindern, dass sich Winterscheidt und Heufer-Umlauf einen wertvollen Vorteil für den großen Showdown am Ende der Sendung sichern können.

Im Gepäck hatte der Superstar die eigenen Songs. Denn im entsprechenden Spiel, das passend den Namen "Herbert" trug, ging es darum, die Lieder des 67-Jährigen zu erkennen. Damit das nicht ganz so einfach ist, wurden jedoch Coverversionen der Stücke vorgetragen. Und diese hatten es in sich.

Ob Heavy-Metal-Growler, Erasmus-Studierende, die sich mit der deutschen Sprache hörbar schwertaten, oder ein DJ, der mit durchaus speziellen Soundeffekten glänzte: Man musste schon sehr genau hinhören, um den jeweiligen Song zu erkennen.



Winterscheidt und Heufer-Umlauf hatten entsprechend so ihre Probleme und unterlagen Grönemeyer, der sichtlich seinen Spaß hatte und Werke wie "Bochum", "Alkohol" oder "Mambo" schneller als das Duo erriet, letztendlich deutlich mit 2:5.

Zur großen Freude der beiden Bezwungenen und des Publikums im Studio gab Grönemeyer im weiteren Verlauf der Sendung am späten Abend noch live seinen neuen Song "Urverlust" zum Besten. Dieses Mal natürlich unverfälscht!