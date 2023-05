"Joko und Klaas gegen ProSieben": Nicht einmal Angstgegner kann Duo stoppen

Es folgten ein Punktgewinn bei einem durchaus unterhaltsamen Ausflug in die virtuelle Welt sowie die einzige weitere Niederlage in dieser Sendung gegen Komiker Bully Herbig (55) und Sänger Ross Antony (48) beim Spiel "Abschneiden".

Das war knapp! Beim Spiel "Nahverkehr" konnten Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) sogar einen Angstgegner bezwingen. © ProSieben/Nadine Rupp

Ein absolutes Highlight dürfte für Winterscheidt und Heufer-Umlauf der Sieg gegen Paul Janke (41) und Axel Stein (41) gewesen sein, die sich einen Ruf als Angstgegner des Duos sehr hart erarbeitet hatten.

Doch nicht an diesem Abend! Beim Spiel mit dem Titel "Nahverkehr" mussten beide Teams mit zwei Autos, die es zunächst einmal zu positionieren galt, so dicht aneinander vorbeifahren, wie es irgendwie möglich ist - und das natürlich ohne Berührung.

Die Freude fiel entsprechend gigantisch aus, als der Ex-"Bachelor" und der Schauspieler, die in der Vergangenheit bereits für zahlreiche schmerzliche Punktverluste gesorgt hatten, bezwungen waren.

Die Sängerinnen Lary (36) und Elif (30) konnten in die Schranken verwiesen werden, als es darum ging, mit einer variierenden Geschwindigkeit abgespielte Lieder zu erkennen.

Und auch im Wettstreit gegen Maschinen behielten Winterscheidt und Heufer-Umlauf die Oberhand. Vier aus sechs - stark!

Nach dem Sieg in der zweiten Folge und der damit verbundenen Sendezeit am heutigen Mittwochabend dürften beide in der nächsten Woche am Dienstagabend ab 20.15 Uhr mit viel Rückenwind in das dritte Duell mit ProSieben gehen.