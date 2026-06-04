ProSieben ändert Programm: Was haben Joko & Klaas geplant?

München - Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) haben sich am Mittwoch 15 Minuten Sendezeit auf ProSieben erspielt. Das ursprüngliche Programm des Senders muss deshalb warten.

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) dürfen frei über ihre gewonnene Sendezeit bestimmen. © Joyn / Nadine Rupp

In der 77. Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" traten 777 Sender-Mitarbeiter gegen das Duo an. Trotz der geballten Kraft des Gegners schafften es Joko und Klaas am Ende das Ruder herumzureißen.

Bei einer Niederlage hätten sich die Entertainer gleich im Anschluss bei einer Pressekonferenz rechtfertigen müssen. Nun dürfen beide am Donnerstagabend 15 Minuten tun und lassen, was sie wollen.

Was die Zuschauer erwartet, ist ungewiss. In den Kommentaren zur Ankündigung des Programmwechsels munkelt das Publikum, was die beiden geplant haben.

"Schon die Ankündigung ist sehr erdrückend, vielleicht geht es diesmal ja um ME/CFS?" vermutet eine Nutzerin, dass die Zeit für ein ernstes medizinisches Problem genutzt wird.

Andere denken an das Wal-Phänomen der letzten Monate zurück: "Irgendwas mit Timmy?" fragt eine Followerin. "Hope nicht", so ein weiterer Nutzer.