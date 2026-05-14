Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: XXL-Strafe für TV-Duo
München - Vor einer Woche konnten sich Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) 15 Minuten Sendezeit bei "Joko & Klaas gegen Prosieben" erspielen. Diese nutzte das Duo direkt, um die gestrige Folge ordentlich durcheinanderzuwirbeln. Am Ende reichte es jedoch nicht zum Sieg – was harte Konsequenzen mit sich bringt.
Gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen (53) konnten sich Joko und Klaas in der letzten Sendung den Sieg erkämpfen.
Diesen nutzten sie direkt für ein außergewöhnliches Experiment: Per Telefon und Social Media konnten die Zuschauer aktiv Einfluss auf die Sendung nehmen. Ob neue Begrüßungen, ausgetauschte Einblendungen oder spontane Fan-Botschaften statt der üblichen Erklärclips – von persönlichen Grußvideos bis hin zur Wohnungssuche war alles dabei.
Trotz aller Spielereien lag der Fokus der beiden Entertainer weiterhin auf Sieg oder Niederlage – am Ende mussten sich Joko und Klaas jedoch gegen ProSieben geschlagen geben.
Im finalen Spiel scheiterten sie nur knapp und müssen nun die Konsequenzen tragen: 100 persönliche Geburtstagsvideos!
Für die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands sollen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf individuelle Grußbotschaften zum Ehrentag aufnehmen.
Eine Woche Pause für "Joko und Klaas gegen ProSieben"
Fans von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gehen kommende Woche leer aus: Eine neue Ausgabe der Show gibt es diesmal nicht. Stattdessen setzt ProSieben auf Sport und überträgt live das WM-Duell zwischen den USA und Deutschland bei der Eishockey-WM 2026 aus der Swiss Life Arena in Zürich. Die nächste Folge kommt also erst wieder am 27. Mai.
Doch am 3. Juli folgt für die Zuschauer ein ganz besonderes Special. In der 77. Folge heißt es "Alle von ProSieben gegen Joko & Klaas"! Dabei bekommen es die beiden Entertainer mit zahlreichen Mitarbeitern des Senders zu tun – unter anderem aus der Sendeleitung, dem Marketing, der Buchhaltung, der Sportredaktion, der IT, der Personalabteilung und der Rechtsabteilung.
Im Special gilt es, in insgesamt sechs Spielrunden – mal gemeinsam, mal in Teams oder im direkten Duell – Vorteile für das große Finale zu erspielen. Bereits vor drei Jahren stellte sich erstmals die gesamte ProSieben-Belegschaft mit 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreich gegen das Entertainer-Duo. Nun fordern Joko und Klaas zur Revanche auf.
Das Spektakel können Fans am Mittwoch, 3. Juni 2026, um 20.15 Uhr auf ProSieben sowie im Livestream auf Joyn verfolgen.
Titelfoto: Joyn/Nadine Rupp