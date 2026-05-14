Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: XXL-Strafe für TV-Duo

München - Vor einer Woche konnten sich Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) 15 Minuten Sendezeit bei " Joko & Klaas gegen Prosieben " erspielen. Diese nutzte das Duo direkt, um die gestrige Folge ordentlich durcheinanderzuwirbeln. Am Ende reichte es jedoch nicht zum Sieg – was harte Konsequenzen mit sich bringt.

Joko Winterscheidt (47, l.), Klaas Heufer-Umlauf (42, M.) und Steven Gätjen (53) konnten letzte Woche den Sieg mit nach Hause nehmen. © Joyn/Ralf Wilschewski/ProSieben/obs

Gemeinsam mit Moderator Steven Gätjen (53) konnten sich Joko und Klaas in der letzten Sendung den Sieg erkämpfen.

Diesen nutzten sie direkt für ein außergewöhnliches Experiment: Per Telefon und Social Media konnten die Zuschauer aktiv Einfluss auf die Sendung nehmen. Ob neue Begrüßungen, ausgetauschte Einblendungen oder spontane Fan-Botschaften statt der üblichen Erklärclips – von persönlichen Grußvideos bis hin zur Wohnungssuche war alles dabei.

Trotz aller Spielereien lag der Fokus der beiden Entertainer weiterhin auf Sieg oder Niederlage – am Ende mussten sich Joko und Klaas jedoch gegen ProSieben geschlagen geben.

Im finalen Spiel scheiterten sie nur knapp und müssen nun die Konsequenzen tragen: 100 persönliche Geburtstagsvideos!

Für die 100 beliebtesten Vornamen Deutschlands sollen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf individuelle Grußbotschaften zum Ehrentag aufnehmen.