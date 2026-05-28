Joko und Klaas verlieren gegen ProSieben: Das ist ihre Strafe
Unterföhring - Auf ProSieben konnten sich Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) am Mittwochabend nicht gegen ProSieben durchsetzen.
Die Entertainer hatten bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" wie immer die Chance auf 15 Minuten Live-Sendezeit.
Bei den Spielen gab es prominente Unterstützung von Magier Timon Krause (31), Moderatorin Palina Rojinski (41), den Podcasterinnen Leonie Bartsch (31) und Linn Schütze (30) sowie den Musikern Tim Bendzko (41) und Johannes Strate (46).
Am Ende musste sich das Duo geschlagen geben und wird deshalb von ProSieben bestraft. Was genau den beiden blüht, ist aber noch nicht sicher. So verkündete ProSieben nur, dass sie für die kommende Ausgabe von Heufer-Umlaufs Show "Experte für Alles" ein "gefährliches Experiment mit ungewissem Ausgang" wagen müssen.
Am 2. Juni ab 21.25 Uhr sehen die Zuschauer dann, was passiert.
Tags darauf gibt für das Duo dann bei einer neuen Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" die Chance auf eine Revanche. In der 77. Folge des Formats treten Joko und Klaas am 3. Juni ab 20.15 Uhr gegen 777 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Senders an.
Titelfoto: Joyn / Nadine Rupp