Joko und Klaas zeigen Ukraine-Hölle: "Ein Krieg, der alles und jeden vernichtet"

Unterföhring/Kramatorsk - Bei " Joko & Klaas gegen ProSieben " sicherten sich Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) am Mittwoch erneut 15 Minuten Sendezeit. Diese nutzten sie am folgenden Tag, um den Alltag von Menschen im dauerhaften Kriegszustand in der Ukraine zu zeigen – und bekamen dafür statt einer Viertelstunde sogar mehrere Stunden Zeit.

Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) nutzen ihre 15 Minuten Sendezeit, um über den Ukraine-Krieg aufzuklären. © Christoph Reichwein/dpa

Bogdan, war früher Student. Heute ist er freiwilliger Zivilist im Evakuierungsteam in Kramatorsk. Er hilft Menschen in Not, die sich in gefährlichen Gebieten befinden, sammelt die Opfer ein und fährt sie in umliegende Krankenhäuser. Im Mai bekam er die Kamera von Joko und Klaas zugeschickt, filmte seitdem seinen Alltag in der Ukraine.

"Ich bin irgendwie härter geworden. Diese ganze Konfrontation mit dem Tod macht einen hart", so Bogdan. Immer wenn er unterwegs ist, hat er eine Waffe bei sich. Denn auch, wenn ihr Wagen als Krankenmobil gekennzeichnet ist, werden sie trotzdem angegriffen. "Ich bin meistens da, wo sie alles jagen, was sich bewegt. Jedes Auto, jeden Menschen."

Als Nächstes zeigt ein 24-jähriger Soldat an der Front seinen Arbeitstag. Es ist sein sechstes Dienstjahr. Der Krieg hat ihn verändert, wie er erzählt. "Es ist viel weniger Freude im Leben, weniger Leichtigkeit. Wenn du hierher zurückkehrst zu deinen Brüdern in den Schützengraben, dann ist das Realität."

Er zeigt die Waffen, mit denen sie heute gegen die russischen Gegner kämpfen werden: "So, unsere Drohnen, die heute töten gehen."