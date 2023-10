Joko und Klaas verzichten freiwillig auf 15 Minuten Sendezeit: Das steckt dahinter!

München - Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben sich mit einem Sieg bei der letzten Ausgabe von " Joko & Klaas gegen ProSieben " 15 Minuten Live-Sendezeit zur Prime Time am Mittwochabend erspielt. Das Moderatoren-Duo verzichtet jedoch darauf - dahinter steckt ein großer Plan.

Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (40) haben einen großen Plan. © Daniel Karmann/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

"Wir würden Euch gerne etwas mitteilen, was die heutigen 15 Minuten angeht – und das ist wichtig, genau zuhören, bitte", sagt Joko in einer Videobotschaft, die die Entertainer in ihrer Instagram-Story veröffentlichten.

"Wir haben seit Monaten einen Plan gefasst, was wir mit den gewonnenen 15 Minuten machen wollen. Und wir planen das auch seit Monaten", fährt Klaas fort.

Das Duo plane "die größten 15 Minuten, die es jemals gab", aber vielleicht reiche die Zeit nicht, um das geheime Projekt umzusetzen.

Deshalb "spart" das Moderatoren-Duo die heutigen 15 Minuten auf, um bei einem weiteren Sieg diese zur Live-Sendezeit hinzuzuaddieren. So soll die "sensationelle Riesenidee", wie Joko und Klaas sie nennen, umgesetzt werden.