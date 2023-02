Jurassic World, Kardashians und mehr: Deutsche TV-Sender machen Monster-Hollywood-Deal

Unterföhring - Die deutsche Seven.One Entertainment Gruppe, zu der TV-Sender wie Sat.1 oder ProSieben gehören, gab am heutigen Donnerstag ihren größten Deal mit Hollywood bekannt: Durch die langjährige Partnerschaft mit NBCUniversal sichert sich das Medienunternehmen die Rechte an Free-TV und On-Demand Ausstrahlungen von Blockbustern wie "Jurassic World - Ein neues Zeitalter", "Fast & Furious 10" oder auch Reality-Serien wie "Keeping Up with the Kardashians".