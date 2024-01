Kameras folgten ihr aufs Klo: Ex-Kandidatin schildert Horror-Teilnahme bei "The Biggest Loser"

Frankenthal - Sie wollte lediglich ihre Gewichtsprobleme mit professioneller Hilfe in den Griff bekommen - und wurde bitter enttäuscht. Chanté Jackson (25) rechnete jetzt knallhart mit der Sat.1-Show "The Biggest Loser" ab.

Die seit längerem unter arger Kritik stehende Abnehm-Challenge-Show startet am kommenden Montag in ihre mittlerweile 16. Staffel. Auch dann werden wieder insgesamt 23 Kandidaten in zwei Teams darum kämpfen, wer am schnellsten das meiste Gewicht verlieren kann.

Ob Chanté Jackson sich als Zuschauerin vor dem Fernseher niederlassen wird, darf durchaus bezweifelt werden.