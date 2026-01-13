Alles neu bei "Kampf der Realitystars": Diese 24 Allstars sollen dabei sein

RTLZWEI setzt bei "Kampf der Realitystars" in diesem Jahr auf eine ganz neue Strategie: 24 Promis kämpfen in einer Allstar-Edition um 50.000 Euro Preisgeld.

Von Maurice Hossinger

München/Phuket (Thailand) - Die Promi-Sala unter der Sonne Thailands öffnet wieder ihre Pforten. Bei der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" ist alles anders - es kommt zum Aufeinandertreffen wahrer "KDRS"-Allstars!

Diese 14 Z-Promis sind Teil der "Kampf der Realitystars"-Allstar-Edition. © RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn Sage und schreibe 24 Mehr-oder-weniger-Promis kämpfen demnächst in Phuket wieder um jede Menge Ruhm, Prestige und haufenweise Preisgeld. Vor Staffelstart (Datum unbekannt) will BILD nun alle (!) Teilnehmenden wissen. Unter anderem sollen drei reguläre Gewinner aus vorherigen Staffeln am Start sein: Loona (51), Elena Miras (33) und Serkan Yavuz (32). Auch die Publikumslieblinge Narumol (60) und Cosimo "Der Checker vom Neckar" Citiolo (44) sind offenbar dabei. Kampf der Realitystars Damit hat niemand gerechnet! So schützt sich verhasster Realitystar vor dem Rauswurf Für richtig Zündstoff haben sich die Macher folgende Mitstreiter überlegt: Sam Dylan (40), Georgina Fleur (35), Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (42), Cecilia Asoro (30), Sarah Knappik (39), Kate Merlan (38) und Elsa Latifaj (20).

Mega-Cast bei "KDRS" verspricht Entertainment