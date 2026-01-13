Alles neu bei "Kampf der Realitystars": Diese 24 Allstars sollen dabei sein
München/Phuket (Thailand) - Die Promi-Sala unter der Sonne Thailands öffnet wieder ihre Pforten. Bei der neuen Staffel von "Kampf der Realitystars" ist alles anders - es kommt zum Aufeinandertreffen wahrer "KDRS"-Allstars!
Sage und schreibe 24 Mehr-oder-weniger-Promis kämpfen demnächst in Phuket wieder um jede Menge Ruhm, Prestige und haufenweise Preisgeld.
Vor Staffelstart (Datum unbekannt) will BILD nun alle (!) Teilnehmenden wissen. Unter anderem sollen drei reguläre Gewinner aus vorherigen Staffeln am Start sein: Loona (51), Elena Miras (33) und Serkan Yavuz (32).
Auch die Publikumslieblinge Narumol (60) und Cosimo "Der Checker vom Neckar" Citiolo (44) sind offenbar dabei.
Für richtig Zündstoff haben sich die Macher folgende Mitstreiter überlegt: Sam Dylan (40), Georgina Fleur (35), Emmy Russ (26), Matthias Mangiapane (42), Cecilia Asoro (30), Sarah Knappik (39), Kate Merlan (38) und Elsa Latifaj (20).
Mega-Cast bei "KDRS" verspricht Entertainment
Auf einen Extrawunsch wie damals muss sie wohl oder übel verzichten: Kader Loth (53). Bei ihrer Teilnahme in Staffel zwei bekam die TV-Ikone ein eigenes Toilettenhäuschen - in pink!
Vier Jahre nach ihrer wilden Knutscherei stehen auch Yeliz Koc (32) und Paco Herb (30) wieder bei "KDRS" vor der Kamera. Ob es auch diesmal wieder funkt?
Den Altersschnitt nach oben zieht er: Prinz Frédéric von Anhalt (82). Vor fünf Jahren war der Adoptivsohn von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt für drei Folgen dabei. Diesmal will der Wahl-Amerikaner länger durchhalten.
Den spektakulären Allstar-Cast komplettieren sie: die Zwillinge Yana und Tayisiya Morderger (28), Sandy Fähse (41), Maurice Dziwak (27), Gino Bornmann (37) und Giuliana Farfalla (29).
Wie es heißt, soll es für die neue Staffel ganz neue Regeln und Spiele geben, auf die sich die Teilnehmenden nicht vorbereiten können. Einen offiziellen Sendestart hat RTLZWEI noch nicht verraten.
Titelfoto: RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn